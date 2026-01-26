“Me gustó lo del Mono Sánchez y me gustó lo de Rossel”. Así inició Coke Hevia el debate en Pauta de Juego, en relación a la trifulca entre el jugador de U Católica y el portero de Coquimbo, quien fue encarado tras festejar el penal del título.

Fue ahí que Nicolás Peric le habló “de loco a loco” al carismático portero pirata, dejando en claro que le gustó la reacción del canterano cruzado. Durante el espacio en Radio Pauta, el panelista y ex arquero dio su opinión.

“Las imagenes que vi en el final de la secuencia, no sé si pasó desde donde atajó los penales y cruzó la cancha, pero Rossel se calentó y está perfecto, no le gusto nomás”, lanzó Peric.

¿De “loco” a “loco”? Peric y la jornada del Mono Sánchez

Nicolás Peric siguió con su análisis del accionar de Diego “Mono” Sánchez tras el penal del título de Coquimbo. Burla o celebración, lo cierto es que el ex portero aplaudió las dos reacciones luego de la Supercopa pirata.

“Con el Mono tení dos opciones: te gusta o no te gusta. Se los canchereó, el Mono muy inteligentemente se corrió y ya está”, explicó, recordando sus propias polémicas en cancha.

Para Peric, lo visto tras la definición de la Supercopa es completamente normal y le dio su apoyo finalmente al portero de Coquimbo. Con total propiedad para hablar de “locuras” y polémicas, cerró el tema.

“Se calienta Rossel, lo sacan y listo. El Mono (Sánchez) se corre y sigue celebrando, después vienen sus declaraciones, lo que es el Mono nomás”, cerró el otro carismático ex portero nacional.