El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expuso un controvertido discurso en la previa de la inauguración del Mundial de Qatar 2022, en el que defendió al país anfitrión ante las múltiples críticas por la vulneración a los DDHH.

“Lo que pasa en este momento es profundamente injusto. Las críticas por el Mundial son una hipocresía. Por lo que los europeos hemos hecho durante los últimos 3.000 años, deberíamos estar pidiendo perdón los próximos 3.000 antes de dar lecciones de moral a los otros. Estas lecciones de moral son simplemente hipocresía”, señaló.

“Hoy tengo sentimientos muy intensos. Hoy me siento qatarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador inmigrante”, añadió.

Este domingo el ex futbolista inglés, Gary Neville, reaccionó al discurso y afirmó: “He estado en todo el mundo con el Manchester United: en el Medio Oriente, el Lejano Oriente, Asia, África y Australasia y no hay duda de que deberíamos llevar el fútbol a todo el mundo".

Luego, fue duro con Infantino: “Pero es una cara terrible para el fútbol, ese tipo (Infantino). Algunas de las cosas que dijo ayer fueron inapropiadas y él no debería decirlas. Debería ser un estadista, debería unir a la gente, es el representante mundial del fútbol, no responder ante una o dos naciones, lo que parecía estar haciendo ayer. Tiene que elevarse por encima de eso”.

“Estoy harto de estos líderes como (Boris) Johnson, (Donald) Trump, Infantino y (Sepp) Blatter: no unen, dividen, todo su lenguaje trata sobre la división, aunque creen que están uniendo a la gente, no lo están", complementó.

Luego, afirmó: “Parte de su lenguaje de ayer sobre, 'Soy un trabajador migrante, estoy discapacitado' es un escándalo absoluto, no debería estar usando ese tipo de lenguaje. En mi opinión, no debería usar esas frases”.

“Creo que FIFA es una mala representación de lo que es el fútbol, que es un juego hermoso que disfrutan comunidades desde Brasil hasta Bury, desde Bolivia hasta Perú, en todas partes. Tengo que decir que la FIFA necesita limpiar su acto", finalizó.