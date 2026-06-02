El Cacique entrena con la mira puesta en la Copa de la Liga, donde podría jugar eliminado. Ante esto, Fernando Ortiz piensa en un juvenil para darle espacio.

Colo Colo comienza su preparación para jugarse su última oportunidad de segur vivo en la Copa de la Liga 2026. El Cacique cierra la fase de grupos esperando un milagro para clasificar, pero teniendo claro que podría jugar eliminado. Y esto le da espacio a varios que están esperando el llamado hace rato.

Si Coquimbo Unido vence a Deportes Concepción este 5 de junio desde las 20:00 horas, el Eterno Campeón chocará con Huachipato el domingo 7 a partir de las 15:00 horas sin chances de avanzar. Con este panorama, Fernando Ortiz puede tener una chance de darle más rodaje a los juveniles y ahí hay un nombre que viene nada menos de marcar en un Superclásico Sub 20: Jerall Astudillo.

El delantero de 19 años comandó la victoria del Cacique ante la U de Chile este fin de semana y se ganó volver a ser considerado en el plantel de honor. Esto, con la idea de ir dándole rodaje en caso de que lo manden a la cancha.

Jerall Astudillo pasa de marcarle a la U en el Superclásico Sub 20 al primer equipo de Colo Colo

En Colo Colo comenzaron sus trabajos con miras al duelo con Huachipato para alcanzar el milagro de avanzar en la Copa de la Liga. El Cacique entrenó en el Estadio Monumental, donde tuvo como gran novedad a Jerall Astudillo.

Jerall Astudillo se ilusiona entrenando con el primer equipo de Colo Colo. Foto: Colo Colo.

El atacante de 19 años se sumó a las prácticas del primer equipo después de ser una de las figuras en el Superclásico Sub 20. En el Centro Deportivo Azul, el goleador se matriculó uno de los tantos de la victoria alba ante la U, lo que le dio el impulso necesario.

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Fernando Ortiz ha tenido a Jerall Astudillo en la mira desde hace ya algunos meses, pero todavía no ha encontrado el espacio para que vea acción. Ahora, con un panorama complejo y con chances de jugar eliminado, se le abre una gran oportunidad.

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Pero su aparición no es casualidad. A días de que comience la Copa Chile, el tercer torneo que tendrá Colo Colo esta temporada, necesita más variantes y encontrarlas en su cantera sin duda es una solución.

Habrá que esperar para ver cómo avanzan las cosas en lo que resta de semana con el artillero. Javier Correa y Maximiliano Romero han jugado con lo justo por lesiones, mientras que Yastin Cuevas se ha ido quedando en el camino, lo que le deja la mesa servida para mostrarse.

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Jerall Astudillo puede tener por fin lo que siempre soñó en Colo Colo. El delantero le anotó a la U y llega encendido a un duelo que puede ser clave para el Cacique en su lucha por ganarlo todo a nivel local en 2026.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026

Colo Colo y la tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026.

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En resumen, Colo Colo