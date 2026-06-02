El portero fue ofrecido al Cacique cuando estaba toda la teleserie de Brayan Cortés. Encontró otro equipo en Argentina pero, según reveló su presidente, mintiendo.

Colo Colo ha hecho noticia con su arco en los últimos meses. Las salidas a préstamo de Brayan Cortés al extranjero han hecho que el Cacique pensara en algunos nombres para cubrir su ausencia y hubo uno que fue ofrecido, pero que pudo significar un tremendo cacho: Sergio Romero.

Chiquito estaba muy cuestionado y sin jugar en Boca Juniors cuando el Indio partió a Peñarol en 2025. En el Estadio Monumental recibieron su carpeta y se analizó, pero finalmente no avanzó. Eso sí, el tiempo le terminó dando la razón al cuadro albo, ya que ahora el guardameta es acusado de mentir sobre su verdadero estado físico.

Después de no llegar a Chile, el trasandino firmó con Argentinos Juniors, donde apenas alcanzó a jugar cuatro partidos oficiales por culpa de distintas lesiones. Unas por las que ahora el presidente del club disparó con todo y lo delató como nunca antes había ocurrido.

Tildan de mentiroso a Chiquito Romero por traspaso cuando sonó en Colo Colo

Colo Colo estuvo muy cerca de sumarse un enorme problema en su centenario con Sergio Romero. Chiquito sonó para el arco del Cacique después de un año en el que no mostró su mejor nivel y en el que, según revelaron en las últimas horas, hasta escondió detalles de su verdadero estado físico.

Por cosas de la vida, terminó siendo Brayan Cortés desde Colo Colo quien reemplazó a Sergio Romero en el arco de Argentinos Juniors. Foto: Argentinos Juniors.

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, destruyó al arquero por la forma en la que los engañó. “Yo tuve una charla con Chiquito antes de firmar. La verdad, me siento defraudado. Me dijo que estaba al 100 y no pudo estar al cien. Y es de lo que me arrepiento, de haberle creído“, dijo al programa Me gusta más Argentinos.

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En esa misma línea, el mandamás del Bicho acusó a Sergio Romero de no haber sido totalmente sincero. “Le di la posibilidad de que me lo diga en la cara antes de firmar y me mintió. Y se lo dije cuando se fue. Porque nunca pudo entrenar al 100 por ciento como me había dicho que estaba”.

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“En Boca, supuestamente había un tema de otra índole por cual no jugaba. Y después, como todo, no es que uno no averigua. Sabíamos cómo estaba, pero obviamente que cuando le preguntas a una persona en la cara y miente… Es muy difícil“, añadió.

Finalmente, el presidente del club se mostró más que arrepentido de haberlo contratado. “Si tendría que volver a ese momento, yo no sé si no volvería a buscar un arquero de experiencia. Por todo lo que dije, entendiendo que no podía entrenar al 100 por ciento, hubiese ido a buscar otro nombre. O no, porque no había tanto”.

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Colo Colo pudo sumar un tremendo problema si es que fichaba a Sergio Romero. Para suerte del Cacique las cosas no fueron más y, al final del día, fue Brayan Cortés quien terminó reemplazando a un Chiquito que, por querer jugar, ahora enfrenta duras acusaciones en su contra.

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En resumen, Colo Colo y Romero