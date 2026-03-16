A sus 39 años, el fútbol argentino le dice adiós a uno de los icónicos porteros de la selección argentina. Sergio “Chiquito” Romero se retira del fútbol y se lanzará como entrenador.

El meta venía de Argentinos Juniors la temporada pasada, donde fue reemplazado por Brayan Cortés. Es más, a inicio de año estuvo muy cerca de llegar a Colo Colo, pero tomó otro destino tras días de pensarlo.

“Quiere ser DT principal, no entrenador de arqueros (ya tiene definido a su CT). Tuvo varias ofertas, pero no quería moverse de Buenos Aires por motivos familiares”, informó Fede Cristofanelli, del medio Infobae.

Los números de la carrera de Chiquito Romero

Sergio Romero no va más como jugador y ahora impulsará su carrera como director técnico. Tras pasar por grandes como Boca Junior, Racing y el Manchester United, el meta cuelga los guantes con una gran carrera.

Durante su carrera, Chiquito ganó nueve títulos, destacando con la selección argentina el Mundial Sub-20, la Medalla de Oro en Beijing 2008 y la Europa League con Manchester United.

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Además, en la Albiceleste registra un récord de presencias entre los porteros, con 96 duelos atajando. Fue campeón una vez con Boca Juniors, además del AZ Alkmaar y el mencionado Manchester United.

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Ahora el arquero que defendió a Argentina en el Mundial 2014 se sentará a escuchar ofertas para dirigir, una misión en la cual lleva años preparándose. Chiquito dice adiós tras impecable carrera llena de títulos.