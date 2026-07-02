Los hinchas de U. de Chile continúan con su boicot. Los azules tuvieron su peor asistencia en años frente a Unión La Calera.

U. de Chile volvió a la acción y cayó frente a Unión la Calera en la Copa Chile. Este miércoles 1 de julio, los azules perdieron en el Estadio Nacional y no pudieron sacar ventaja en el Grupo D.

El partido contra los cementeros fue el regreso de Fernando Gago a la banca después de sufrir un infarto. El DT del Bulla esperaba volver con un triunfo y escaparse como líder solitario, pero no se dieron las cosas.

Pero el resultado no fue el único punto amargo de la jornada. Además, los azules disputaron otro partido con público reducido en el Nacional debido a las protestas de los hinchas.

Apenas 7.114 personas llegaron este miércoles a Ñuñoa. Se trata de la peor asistencia desde que regresó al recinto. Anteriormente, en la victoria contra Unión San Felipe, el número de asistentes apenas superó los 11 mil.

La protesta de los hinchas de U. de Chile: ¿Por qué tan poca gente en el Estadio Nacional?

Fue a mediados de junio que la barra de Los de Abajo, a través de redes sociales, llamaron a no asistir a los partidos de U. de Chile como medida de presión contra la dirigencia de Azul Azul.

“Bajen las entradas, empiecen a reparar todo el daño que le han hecho a la identidad del club, o si no van a tener que salir por la puerta de atrás”, dijo este mismo miércoles la barra en su cuenta oficial.