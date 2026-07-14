Se toman importantes medidas de seguridad antes del partido entre Inglaterra y Argentina en semifinales del Mundial 2026.

Inglaterra y Argentina se preparan para animar una emocionante semifinal en el Mundial 2026. Este miércoles 15 de julio, ingleses y argentinos chocarán en un partido que va más allá de una clasificación a la final.

Y es que el contexto histórico no puede ser ignorado en la previa de este duelo. En la memoria trasandina aún está fresca la Guerra de las Malvinas.

Por eso mismo, en Estados Unidos hay preparativos especiales para el encuentro entre los Tres Leones y la Albiceleste. El ingreso de banderas, carteles o camisetas con alusiones a las Malvinas quedó prohibido.

La ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, detalló las directrices acordadas tanto con la FIFA como con las policías de Estados Unidos e Inglaterra para el duelo que se disputará en Atlanta.

Hinchas de Argentina no podrán ingresar nada que haga alusión a las Malvinas | Getty Images

Inglaterra vs Argentina: el Mundial 2026 se prepara para un partido con historia

“Estará prohibido entrar al encuentro con una bandera, camiseta, un trapo, lo que sea que tenga un mensaje de contenido político, o provocación racial“, afirmó la autoridad en conversación con Radio La Red.

Además, se confirmó un plan de seguridad intenso para el encuentro de este miércoles, con el despliegue de 1.600 efectivos, compuesto por la policía local del estado de Georgia, seguridad privada y agentes interjurisdiccionales.