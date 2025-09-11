Colo Colo pierde a uno de sus jugadores de cara a la recta final del 2025, en una temporada marcada por las lesiones. Se trata de Alexander Oroz, quien fue operado en las últimas horas.

Según detalló Wilson Ferrada a Radio Cooperativa, el joven tenía cuatro desgarros tendomusculares del músculo bíceps femoral de sus isquiotibiales, por lo que fue sometido a un procedimiento en Europa.

¿El encargado? Jorde Puigdellivol, médico del Barcelona, quien en información que maneja RedGol estaba participando en un congreso en la Clínica Meds, cuando le acercaron el problema del Flecha.

ver también Colo Colo pierde a delantero: Fernando Ortiz suma nueva baja para la Supercopa

Sin embargo, el procedimiento llamó la atención por parte de dos exjugadores, quienes no caían en el asombro por los padecimientos de Alexander Oroz, ni por lo complejo del tema.

ver también Lo llevó a Europa: el médico del Barcelona que operó a Alexander Oroz

La reacción de dos exjugadores a la operación de Alexander Oroz

Daniel Arrieta, en su informe para Pelota Parada de TNT Sports, detalló que Alexander Oroz incluso “en los últimos días vino a entrenar con muletas”, y que pensando en el futuro fue intervenido en el bíceps femoral.

ver también El mensaje de Óscar Opazo tras su operación: “La vida te pone obstáculos”

Un hecho que no solo llama la atención a los hinchas, también a exjugadores que miraron con asombro los padecimientos del joven de 22 años.

Publicidad

Publicidad

En el mismo espacio, tanto Gonzalo Jara como Carlos Villanueva no daban crédito al procedimiento sometido por Oroz. El Piña fue el primero en tomar la palabra tras la exposición de Arrieta.

“Hay bastantes operaciones por desgarro, pero finalmente cuando son muy profundas, o que también esté involucrado el tendón, pero porque se desgarran constantemente no había escuchado. De esa no tenía idea, yo la verdad que no lo había escuchado, no sé si tú Gonzalo”, dijo.

La reacción de Carlos Villanueva a la información entregada por Daniel Arrieta sobre la operación del delantero de Colo Colo. Foto: Captura TNT Sports.

Publicidad

Publicidad

“No, en mi época no llegaba esa tecnología todavía. No lo había escuchado nunca, que operaran a alguien de un desgarro”, comentó Jarita en el mismo programa.

La cara de Gonzalo Jara ante la lesión de Alexander Oroz que lo llevó a operarse por un experto que estaba de paso en Chile. Foto: Captura TNT Sports.

“Yo he visto a gente con muletas por un desgarro, sobre todo en el gemelo, el sóleo, porque es un movimiento que uno hace al caminar constantemente”, cerró el exjugador de Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

Las bajas en Colo Colo por lesiones y operaciones

Alexander Oroz es solo parte de una lista de lesionados y operados por parte de Colo Colo de cara a los próximos compromisos.

Al Flecha se suma Óscar Opazo, quien fue diagnosticado con una meniscopatía interna en la rodilla derecha, al que tenemos que agregar a Alan Saldivia.

Publicidad

Publicidad