Colo Colo sigue preparando la Supercopa para este domingo. El Cacique bajo el mando de Fernando Ortiz se mentaliza en conseguir un título en el año de centenario justamente ante la U.

El “Tano” ahora debe afrontar la baja de Óscar Opazo. El “Torta” sufrió una meniscopatia interna de la rodilla izquierda. Por lo que tendrá que pasar por el quirófano.

Pero a la lesión del lateral, ahora se sumó Alexander Oroz. El joven delantero se lesionó en los últimos días de Jorge Almirón al mando del Cacique. Sin embargo, ahora se confirmó que decidió operarse para tomar drástica medida.

“En los últimos días vino a entrenar con muletas. Lo que me dijeron es que se operó por un especialista europeo para combatir los constantes desgarros en el isquiotibial”, detalló Dani Arrieta en TNT Sports.

De esta forma, el delantero que fue renovado por petición de Almirón ahora tendrá que esperar por su retorno. Lo que deja sin una importante alternativa a Fernando Ortiz, quien en su inicio de trabajos le ha dado oportunidades todos los que estuvieron cortados en Colo Colo.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Así las cosas, Colo Colo se mentaliza en su próximo gran apronte que sería la Supercopa. El duelo está programado para el domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura. El encuentro ya está fijado a las 15:00 horas.

Sin embargo, todavía falta la confirmación de autoridades ya que hay importantes obras en el recinto de Independencia. Además la U ya solicitó la suspensión del encuentro ya que debe disputar la llave de cuartos de final ante Alianza Lima por Copa Sudamericana la próxima semana.

De no jugarse dicho encuentro, recién volvería a saltar a la cancha el Cacique el próximo 26 de septiembre ante Deportes Iquique en el Monumental por la Liga de Primera. Luego, tras la disputa del Mundial Sub 20, vuelve a jugar el 19 de octubre ante Coquimbo Unido en el Sánchez Rumoroso.

