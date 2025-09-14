Un complejo momento se encuentra viviendo el joven jugador de Colo Colo, Alexander Oroz, quien fue operado tras sufrir cuatro desgarros tendomusculares, por lo que quedará fuera por lo que queda de la temporada.

El jugador sufrió una lesión en el bíceps femoral de los isquiotibiales y recibió un duro golpe al quedar fuera de las canchas por un tiempo importante. En ese contexto, su familia alzó la voz y se refirió a cómo está el delantero.

Familia de Oroz revela duro momento

El exjugador con paso en clubes como Ñublense, Cobreloa, Santiago Morning y Universidad de Chile, Andrés Oroz, es el tío del joven jugador de Colo Colo, y en conversación con AS entregó detalles del presente de su sobrino.

ver también Fernando Ortiz marca diferencia con Jorge Almirón y manda a cirugía a tres jugadores de Colo Colo

“Estamos tristes. Esta lesión igual es media especial”, comentó el exjugador, agregando que la lesión que atraviesa su sobrino no es normal. “Es extraño que le haya pasado esto”.

El jugador fue intervenido y se perderá lo que queda de temporada/Photosport

Andrés conversó con su hermano, el padre de Alexander, señalando que están tristes, porque además es muy joven y ya tuvo otra intervención en su rodilla. “Nos tiene preocupados, pero sabemos que quedó en buenas manos”.

Publicidad

Publicidad

Agregando sobre Alexander. “Es un tipo muy profesional, con mucha ambición y quiere ganarse el mundo. Pero a veces uno también comete errores cuando debe descansar como corresponde o llevar una buena alimentación”.

“También está el tema de que quiere triunfar y jugar en Colo Colo. Y eso lleva una gran presión… Tiene una capacidad extraordinaria, es muy potente, muy rápido, y yo creo que por ahí pasa el tema: está con las ganas de hacerlo bien, pero algo no está haciendo bien”.

Su familia igual se refirió al otro duro golpe que recibe el jugador, cuyo contrato termina en diciembre y lo más probable es que no sea renovado. “Estamos tristes, porque él quería seguir en Colo Colo, él ama al club. Y nosotros también como familia, pero sabemos que el pago de Chile siempre ha sido así”, reveló Andrés.

Publicidad

Publicidad

Oroz se perderá el resto de la temporada por una compleja lesión/Photosport

“Si no le quieren renovar, va a quedar triste, pero es parte del juego. A veces tienen que pasar cosas malas para lograr otras cosas. Estamos tranquilos dentro de todo, porque Alexander igual es un tipo al que lo llaman, que es codiciado. Entonces, no le van a faltar oportunidades“.