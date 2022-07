A sus 19 años, Alexander Oroz apunta como la carta principal de Gustavo Quinteros para ser el reemplazante de Pablo Solari tras su salida de Colo Colo a River Plate. Además de sus buenas condiciones de ataque, donde resalta su velocidad que lo hizo ganarse el apodo de “flecha”, también suma para los minutos sub 21 que obliga el reglamento.

Nacido y criado en divisiones inferiores del Cacique, ha estado toda la vida ligado al fútbol. Antonio, su padre, fue parte de la cantera alba, y su tío Andrés tiene un largo recorrido en diez equipos del fútbol chileno, además de ser parte del plantel de la selección chilena que obtuvo medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, aunque al igual que Johnny Herrera y Milovan Mirosevic no recibió chapa al ir en calidad de reservas.

En conversación con Las Últimas Noticias, el ex Universidad de Chile cuenta la historia de su vida y su sobrino, y reconoce que "los Oroz somos conocidos como buenos para la pelota. Somos cinco hermanos, el papá de Alexander tenía unas condiciones extraordinarias, jugó en cadetes, pero después le tocó el servicio militar y no tuvo la ambición de ser futbolista".

Sobre el padre de Alexander, Antonio, reconoce que "siguió jugando en el barrio, aún es volante por izquierda o creación, con una técnica exquisita, le pega muy bien con ambas piernas y es muy reconocido en el fútbol amateur de San Bernardo”.

Andrés debutó en 1998 en Santiago Morning y tras eso jugó en Universidad de Concepción, Universidad de Chile, Unión Española, Deportes Antofagasta, Rangers, Palestino, Ñublense, Cobreloa y también tuvo un paso por el Puebla de México, confiesa que es el gran consejero de su sobrino.

“Es mi sobrino, siempre estamos hablando y antes de cada partido le mando su mensaje de que tiene que estar tranquilo, pero él la tiene muy clara. Mentalmente es fuerte y sabe que en el fútbol las cosas son así, un día puede ser la figura y al otro día todo cambia", apuntó.

Tras eso, complementa que "siempre me escucha, somos una familia de fútbol, por mi hermano que le gusta mucho este deporte, y por mí que jugué en muchos clubes, en el extranjero y pude ser seleccionado nacional. Nos tiene tranquilos con su fortaleza mental”.

Después, destaca que “Alexander llegó a la Sub 11 de Colo Colo y no ha parado. Es un niño maravilloso, muy profesional, humilde. Ha sido multicampeón en inferiores, goleador de su serie, nacido y criado en el Monumental. Le tiene mucho amor al club y a nosotros como familia nos tiene felices porque somos todos colocolinos".

"Yo jugué en Universidad de Chile y otros clubes, pero en mi casa y familia siempre hemos sido colocolinos. Es algo que viene de mi abuela y nos ha acompañado desde niños a todos nosotros”, añadió.

“El Ale sabe que yo era bien profesional y escucha muy bien los consejos. Siento que sabe muy bien hacia dónde va y eso nos deja contentos con mi hermano. No es fácil estar en Colo Colo, en el equipo más popular, que está en vitrina constantemente. Le he dicho, tranquilidad, hijo, hay semanas en que las cosas no se dan, pero en otra se abre el arco. Lo importante es siempre estar con la mejor actitud. Se ha preparado para todo esto. Le digo que aproveche sus minutos, sean pocos o muchos”, agrega.

Sobre la posibilidad que tiene de estar en el primer equipo junto a compañeros de su generación (2002) como Vicente Pizarro, Luciano Arriagada, Jeyson Rojas, Julio Fierro, Bruno Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, Lucas Soto y Joan Cruz, apunta que “está tieniendo la posibilidad de jugar más y eso lo tiene contento".

"Más encima es compañero de varios que compartieron conmigo, como Marcos Bolados en Antofagasta, o cuando en 2021 fue a préstamo a Iquique jugó con Gustavo Lorenzetti y Mauricio Zenteno, que también jugaron conmigo”, revela.

Para finalizar, define la posición ideal de su sobrino. “Alexander desde inferiores fue puntero, define bien, debe estar cerca del arco, es la posición que más le acomoda. Es muy rápido, vertical, frontal y le gusta buscar el pórtico rival, aunque a veces los partidos no son así y se entiende que debe cumplir otras funciones marcando rivales”.