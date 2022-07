Luego de la partida de Pablo Solari, quien emigró a River Plate en el mercado de pases, Gustavo Quinteros tuvo que buscar rápidamente un jugador que pudiera cumplir su función en la formación de Colo Colo. Ese lo encontró desde sus juveniles, donde Alexander Oroz se ha transformado en el llamado a olvidar al Pibe por esa zona de la cancha.

Algo que también destaca Cristián Leiva, en conversación con Redgol, que detalla el gran potencial que tiene el jugador, a quien pudo tener en la selección chilena, además en Deportes Iquique.

"Alexander Oroz tiene condiciones, no solo para reemplazar a Pablo Solari, también para ser un jugador destacado. Tiene unas condiciones únicas, es rápido, maneja los dos perfiles, tiene gol que es algo muy importante en un delantero y un extremo, porque maneja y puede jugar en todo el frente de ataque. Puede jugar por la izquierda, por derecha y en el centro. Entonces yo creo que no tiene discusión. Para mí, no solamente en Colo Colo, en la selección chilena va ser una pieza importante", detalla Leiva.

Oroz debutó profesionalmente en Iquique, donde el Flaco pudo conocerlo más en profundidad, por lo que sabe que el jugador necesita que le estén entregando confianza, porque, según su visión puede rendir y es un gran proyecto para la selección chilena, que busca recambio.

"Lo que necesita él es la confianza. Es un jugador un poco introvertido pero cuando uno le da confianza rinde, como me rindió a mi en la selección y en Iquique. Siempre tuvo una buena performance y es importante que le den esa confianza para que pueda soltar todas sus cualidades o atributos", destaca.

Oroz será titular nuevamente esta tarde con la camiseta de Colo Colo, cuando le toque recibir a Huachipato en el estadio Monumental, por el Campeonato Nacional.