Campeón de América lanza la crítica más fuerte de todas contra Jorge Almirón: “Fantasma”

La campaña de Colo Colo en 2025 es nefasta, por algo quedó eliminado de la Copa Libertadores, Copa Chile y está a 17 puntos del líder de la Liga de Primera.

En agosto el cuadro albo ya se quedó sin objetivos en el año del centenario y tiene que empezar a pensar en un logro razonable, como clasificar a la fase previa de la Libertadores.

Uno de los apuntados por el magro momento del campeón chileno es el entrenador Jorge Almirón, quien sigue en su cargo únicamente porque Blanco y Negro no tiene dinero para pagar su finiquito.

Patricio Yáñez se lanza en contra Jorge Almirón con una fuerte frase

Colo Colo lleva tres partidos seguidos empatando, por lo que se alejó aún más de la lucha por el título, es por ello que muchas voces sostienen que la continuidad de Almirón es insostenible.

Patricio Yáñez es uno de los que critica sin miedo al DT, porque en radio Agricultura tildó de “fantasma” al ex estratega de Boca Juniors.

“Me parece que la falta de liderazgo que hay en Colo Colo ya es demasiado, un técnico que es el técnico fantasma, que es un técnico que no tiene el poder de decidir, que no tiene el poder de convocar“, dijo el campeón de la Copa Libertadores de América 1991.

Luego, Patricio Nazario no tuvo dudas en criticar a Blanco y Negro por el nefasto manejo del club en 2025.

“También hay una dirigencia donde hay dos bandos que no han permitido gobernar de la mejor manera”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad Católica por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica se jugará este sábado 16 de agosto a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.