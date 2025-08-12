Colo Colo sigue sin poder despegar en esta segunda rueda de la Liga de Primera 2025. Lamentablemente los albos sumaron su tercer empate en línea y podemos decir que ya se despidieron de manera definitiva de la lucha por el título.

Uno de los más apuntados por el discreto andar del Cacique en este año para el olvido es Claudio Aquino. El volante argentino, uno de los grandes precios pagados por Colo Colo en esta temporada, sigue sin ser la figura descollante que se espera.

Fue Cristian Caamaño el que más ha criticado el rendimiento del ex Vélez, sobre todo tras el amargo empate 1-1 ante Everton en el Sausalito, donde otra vez Aquino no logró destacar del todo.

“Tiene que hacer algo distinto”

El periodista afirmó en su calidad de comentarista en Radio Agricultura que “no digo que es para lo que lo trajeron a Aquino, pero tiene que hacer un poco lo de Jeisson Vargas y Lucas Assadi también. Debe terminar de ser desequilibrante por sí mismo, no puede bastar con el pase clave”.

“Aquino está bien el pase clave, pero tiene que mostrar algo más. Debe ser ese jugador desequilibrante. No puede quedar todo en manos de Cepeda que arranque un par de veces. Salvo con Ñublense, no recuerdo un gol suyo de fuera del área. Tiene que hacer algo distinto, un gambeta”, añadió.

Claudio Aquino sigue sin poder despegar en Colo Colo.

Para cerrar, Caamaño declaró que “para mí tiene que ser gravitante en algún momento del campeonato. No puede quedar el ‘Aquinazo’ como lo único destacado de este año”.

Los números de Claudio Aquino en este 2025

En esta temporada el volante argentino ha jugado un total de 30 partidos, siendo 18 por la Liga de Primera, seis en Copa Libertadores y seis en Copa Chile. En ellos ha convertido cuatro goles y dado cuatro asistencias en 2310 minutos de acción.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción este sábado 16 de agosto desde las 15:00 horas ante Universidad Católica en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 20 de la Liga de Primera 2025.

