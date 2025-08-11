En Colo Colo siempre presumen su rica historia. La que comenzó hace poco más de un siglo con la rebeldía de David Arellano y que con el tiempo lo ha transformado en el club más ganador de Chile.

Por eso Héctor Tapia, que hace algunas semanas llegó a gerenciar el fútbol formativo del Cacique, decidió que los juveniles reciban una Arellanización para que conozcan las raíces del la institución.

“No se defiende lo que no se conoce”, fue lo que señaló Tito Tapia sobre esta iniciativa que mostró a través de sus redes sociales y que se hacía, en un principio, sólo con los refuerzos que llegan al Monumental.

Añade el campeón como jugador y técnico que “en el fútbol formativo de Colo Colo, no solo formamos jugadores, formamos personas conscientes del valor y la historia que representa esta camiseta“.

Los jóvenes de Colo Colo vivieron una Arellanización

Tapia detalla que “en este camino, iniciamos una serie de jornadas de Arellanización junto al Departamento de Patrimonio del Club Social y Deportivo Colo-Colo. Comenzamos con la categoría Sub 21 y Sub 18, en una instancia profundamente significativa donde compartimos el legado del club, sus valores fundacionales y el peso simbólico que implica defender estos colores”.

Luego indica que “cada sesión de Arellanización busca conectar a nuestros jóvenes con la esencia de Colo-Colo, para que comprendan que ser parte de esta institución es mucho más que competir: es representar una historia, un pueblo y una identidad”.

Señala también que “agradezco al equipo del Departamento de Patrimonio del Club Social y Deportivo, por su trabajo incansable para mantener viva nuestra memoria histórica”.

“Esta será una actividad que realizaremos con todas nuestras categorías, porque creemos que conocer nuestras raíces fortalece el presente y proyecta el futuro”, cerró.

En tanto Sebastián Valenzuela, Director de Patrimonio del Club Social, manifestó que “le pudimos transmitir la identidad que tiene Colo-Colo a través de la Familia Arellano, con Rosario, Alberto y David, y los Siete Mandamientos, que muchos desconocían y creemos que es un valor muy importante que lo puedan conocer”.