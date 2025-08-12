U. de Chile sigue trabajando para lo que será un mes muy especial. Los azules enfrentan la llave contra Independiente en la Copa Sudamericana y también tienen en mente el Superclásico contra Colo Colo en el Monumental, donde quieren volver a ganar.

Es por eso que la situación de Maximiliano Guerrero mantiene la atención de los hinchas del Bulla. El delantero ha vivido un año de sube y baja, porque venía recuperando su lugar de titular cuando sufrió otra lesión.

El atacante recibió una fuerte entrada en el partido contra Unión La Calera, disputado el pasado 26 de julio, y tuvo que dejar la cancha a los 24′. Desde entonces, no ha vuelto a aparecer. Un esguince de tobillo lo sacó de los dos duelos siguientes contra Cobresal y Unión Española.

¿Y cuándo puede volver? La gran pregunta que se hacen los hinchas de U. de Chile la respondió Bolavip. De acuerdo al sitio recién mencionado, Gustavo Álvarez y el cuerpo médico del Romántico Viajero apuntan a que Maximiliano Guerrero esté de regreso en el Superclásico del 31 de agosto.

Con esto, se descarta que Maximiliano Guerrero pueda decir presente en la llave de octavos de final contra Independiente en la Copa Sudamericana. El Bulla recibe al Rojo este miércoles 13 de agosto en el Nacional y disputa la revancha el miércoles 20 en el Libertadores de América.

El otro lesionado de la U, Matías Sepúlveda, se perderá, por lo menos, la ida contra Independiente. El jugador padece un desgarro del sóleo.