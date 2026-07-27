El Comité Olímpico Internacional anunció la incorporación del freeride como disciplina de los Juegos Olímpicos de Invierno Alpes 2030.

Uno de los grandes hitos que se marcó en julio fue el anuncio por parte del Comité Olímpico Internacional, quienes celebraron la integración del Freeride, como una de las disciplinas que serán parte de los Juegos Olímpicos de Invierno Alpes 2030.

Esta noticia fue celebrada en Chile, ya que nuestro país es uno de los semilleros más grandes del deporte fuera de pistas del continente, que entregó atletas como Isidora Assler, snowboarder profesional y Matias Doherty, entrenador de élite, que han sido parte de la historia de este especialidad.

Chile se ilusiona con el futuro olímpico del freeride

En ese sentido, el director de Freeride Chile, Fernando Ochagavía, comentó este anuncio. “Es muy importante. Cuando partimos en 2016 con Galo Viguera pensamos que algún día este deporte iba a ser olímpico”.

“Sostuvimos el circuito de Freeride en Chile por más de 10 años con poco presupuesto, pero con gran pasión y ahora vemos que todavía nos queda camino”, agregó el mandamás de la organización deportiva.

“Este sueño que se cumple, partió todo en 2016 en un pueblo pequeño llamado Farellones y hemos logrado cosas increíbles, consolidando un circuito sudamericano, representantes en en finales internacionales y en la primera Copa del Mundo de Freeride en Andorra”, cerró Fernando Ochagavía.

Freeride será deporte olímpico en los Juegos Olímpicos de Invierno 2030

Otra de las personas que celebró este anuncio fue el entrenador chileno Matias Doherty, quien fue uno de los responsables de impulsar este deporte a nivel mundial, apoyando a deportistas como la argentina Agostina Vietti, quien es la primera sudamericana en ganar una fecha del circuito mundial Freeride World Tour.

“Esta noticia abre las puertas y oportunidades para las generaciones que vienen. Va a ser un trabajo duro de todas las partes, pero las Olimpiadas van a ser capaces de juntar a las mejores cabezas del deporte a nivel mundial para que esta disciplina siga creciendo”, dijo Doherty.

En esa línea, la tricampeona chilena Isidora Assler también precisó que “me ilusiona esta noticia. Me veo llevando nuestra bandera en las Olimpiadas de 2030”.

Cabe señalar que, el Freeride es un deporte de snowboard y ski que se practica fuera de las pistas de los centros de esquís y sobre los tipos de condiciones o nieve que existe.

Esta especialidad en Chile está apoyada por la Federación de Ski y Snowboard y organismos internacionales.