En una ceremonia realizada en el Hotel Sheraton Miramar de Viña del Mar, se llevó a cabo la presentación oficial de las medallas que recibirán los participantes del Medio Maratón de Viña.

La actividad contó con la presencia de la alcaldesa, Macarena Ripamonti, ejecutivos de Itaú, representantes de Prokart y la destacada deportista invitada María Elena Acuña, que fue testigo de la develación de las medallas para las categorías 5K y 21K.

¿Cómo son las medallas de la Media Maratón de Viña 2026?

Durante su intervención, la alcaldesa Ripamonti habló sobre el impacto positivo que tiene este tipo de hitos deportivos para la zona. “En Viña del Mar estamos muy orgullosos y felices de que este tipo de eventos lleguen a la ciudad. Aumenta la competitividad, la posiciona en el ojo de personas que están en el mundo buscando este tipo de actividades para conocer y participar”, señaló la jefa comunal.

Por su parte, Francisca Aguirre, Directora Ejecutiva de Prokart, expuso la relevancia del circuito a nivel local y nacional. “Estamos construyendo esta carrera y por eso es tan importante que trabajemos en conjunto. Salimos a mirar afuera y hacer alianzas con otros maratones importantes para elevar el Medio Maratón de Viña y que se transforme definitivamente en el más importante de regiones y de Chile”.

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En tanto, Nicolás Zamorano, Gerente de Sucursales de Itaú, comentó el compromiso del banco con el deporte. “Para Itaú, esta alianza y trabajo en conjunto representa nuestra convicción de que el deporte es un impulsor para la transformación y la superación personal. La presentación de estas medallas es el primer hito con el que iniciamos este camino, y estamos seguros de que será una muy buena experiencia para todos”, explicó.

¿Cuándo es el Medio Maratón de Viña 2026?

El Medio Maratón de Viña se realizará el próximo domingo 29 de marzo. Las inscripciones se encuentran abiertas a través del sitio web oficial www.mediomaratonvina.cl.

La competencia se ha consolidado como una de las carreras más importantes del calendario nacional de running, destacando por su recorrido junto al mar y por la calidad de su organización, elementos que lo han posicionado como un evento deportivo de referencia en la región y el país.

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En resumen…