El protagonista de Murder in a Small Town conversó con RedGol sobre el estreno de la exitosa serie en Latinoamérica, profundizó en su personaje y sorprendió al revelar el especial vínculo que tiene con el fútbol.

Universal+ se prepara para el estreno de Murder in a Small Town, la serie que llegará a su pantalla con una historia que combina misterio, romance y una serie de crímenes por resolver.

La producción es protagonizada por Rossif Sutherland, quien da vida a Karl Alberg, un detective que asume como jefe de policía de un pequeño pueblo del noroeste del Pacífico, donde deberá enfrentar complejos casos de asesinato mientras intenta adaptarse a su nueva vida.

En conversación con RedGol, el actor canadiense habló sobre el esperado estreno de la serie, profundizó en su personaje y, además, sorprendió al revelar su desconocida pasión por el fútbol.

La serie de misterio se acerca a su gran estreno

Rossif Sutherland adelanta estreno de Murder in a Small Town

Acerca de lo que más le llamó la atención al interpretar a Karl, Sutherland señala: “Me conquistó su amabilidad y su curiosidad. Era alguien que hacía su trabajo no solo por la autoridad que tenía como jefe de la policía, sino por su genuina curiosidad y empatía hacia los demás”.

“Era el tipo de personaje que lograba sacar la verdad de las personas que investigaba, no porque les recordara que era un oficial de policía, sino porque hacía que olvidaran que lo era. Podía ser un amigo, un vecino, alguien cercano”.

Agregando que la dualidad que tiene el personaje también fue algo que le interesó. “Un personaje con autoridad, pero con la sensibilidad suficiente para que alguien pudiera enamorarse de él de la forma en que ocurre en la historia”.

Karl también protagonizará un gran romance durante la serie con Cassandra (Kristin Kreuk). “Hay una conexión inmediata entre ellos. Él la conoce en una cita muy inocente, mientras almuerzan. Ella no sabe que está teniendo una cita con un policía y, de hecho, no quiere involucrarse con uno”.

El actor conversó con Redgol sobre este nuevo paso en su carrera

“Ella es una mujer intelectual e increíblemente independiente. Pero ocurre esa magia que aparece cuando dos personas se encuentran. Incluso cuando tu cabeza te dice que no tiene sentido, y, Dios mío, ¿cuántas veces nos pasa eso?, hay algo más que hace que, de alguna manera, todo se sienta destinado a ser”.

Agregando: “Ser capaz de dejar de lado la razón y seguir al corazón requiere valentía. Pero, al final, para que puedan mantener vivo ese amor, ambos tendrán que cambiar”.

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El amor por el fútbol

El país natal del actor, Canadá, fue uno de los países organizadores del Mundial 2026, en esa línea, el actor habló sobre el gran evento y su visión sobre el fútbol, explicando por qué considera que este deporte tiene la capacidad de unir a personas de distintas culturas.

“Fue una oportunidad maravillosa para unir al mundo, especialmente con todo lo que está pasando. Fue una verdadera celebración. Ese es el milagro del deporte”.

Hablando también del impacto del fútbol en su vida. “Cuando era niño fui a África. Tenía nueve años. Yo no hablaba su idioma y ellos no hablaban el mío, pero había un balón de fútbol. Ese fue el lenguaje con el que nos comunicamos. Pasamos tiempo juntos, nos divertimos y jugamos”.

“Es algo hermoso y muy simple: esa pelota que todos pateamos tiene la capacidad de unir a las personas. Al final, no se trata realmente de ganar o perder. Eventos como el Mundial son una celebración del regalo que significa que todos podamos compartir y existir juntos”, puntualizó.

El éxito de MIAST

La serie recién llegará a Latinoamérica, pero en Norteamérica ya ha sido renovada para una tercera entrega. Sobre esto, el actor señaló que “siempre que una serie es renovada es porque la gente la está viendo, porque conectó con el público, y eso siempre se siente muy bien”.

Karl y Cassandra protagonizan el romance central de la serie

“Además, para mí significa tener la oportunidad de volver a trabajar con personas a las que realmente quiero. He tenido la suerte de formar parte de tres temporadas de esta historia, y quién sabe si habrá una cuarta”.

Asimismo, siente aprecia la oportunidad de seguir desarrollando estos personajes. “Porque, al final, es una historia de amor. Y esas historias pueden seguir y seguir. Claro, también tienen que morir muchas personas, porque sigue siendo una serie de asesinatos”.

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“Pero ese es precisamente el aspecto que más me interesa. Tal vez sea cierto que, en esencia, las personas somos quienes somos y nunca cambiamos del todo”.

A lo que el intérprete agrega: “Sin embargo, esta historia explora la idea de que quizá no cambias al punto de dejar de ser quien eras, sino que puedes ampliar esa identidad que creías fija. Podemos evolucionar, y el amor es el vehículo que hace posible esa evolución”.