Cuatro IA y un solo objetivo: demostrar cuál es mejor que el resto. Gemini, Chat GPT, Copilot y Meta IA compiten con sus pronósticos.

Empezó el Mundial 2026 y en varios lugares se desataron las apuestas. Trabajos, colegios, familias y grupos de amigos: las pollitas mundialeras llegaron para quedarse. Los resultados de los partidos, eso sí, no han ayudado mucho para las predicciones.

Pero si tu tío le apuntó al Bélgica vs Egipto o tu compañero de trabajo va último y no ve una, los análisis más “objetivos” también pueden competir en este Mundial. Al menos, eso intentaremos.

Porque, si las inteligencias artificiales llegaron para quedarse, este es el momento de que demuestran cuál es mejor a la hora de decidir resultados mundialistas. Para ello elegimos a nuestros competidores: Gemini, Chat GPT, Meta IA y Copilot irán a la refriega para demostrar quien es el capo di tutti a la hora de adelantar resultados.

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Resultados de las IA

Les contamos a cada Inteligencia Artificial lo que pasaría. Una pollita de IA: el resultado fue que los pronósticos fueron bastante cercanos entre cada una de ellas, siendo los mismos, incluso, para partidos como el de Colombia vs RD Congo y Panamá vs Croacia.

Los pronósticos de la segunda fecha grupal del Mundial 2026 ya están aquí | Getty Images

Acá la tabla con los resultados de cada IA

Partidos segunda fecha

Fase de grupos Gemini Chat GPT Meta Copilot Rep. Checa vs Sudáfrica 2-1 2-0 2-1 1-1 Suiza vs Bosnia Herzegovina 2-0 2-1 1-0 2-0 Canadá vs Qatar 2-1 2-0 2-1 1-1 México vs Corea del Sur 1-1 1-1 1-1 2-1 Brasil vs Haití 4-0 4-0 3-0 3-0 Escocia vs Marruecos 1-2 1-2 1-3 0-1 Turquía vs Paraguay 1-1 1-1 1-1 1-2 EE.UU. vs Australia 2-1 2-1 3-1 2-1 Alemania vs Costa de Marfil 3-1 2-1 2-0 3-1 Ecuador vs Curazao 2-0 3-0 2-0 1-1 Países Bajos vs Suecia 2-2 1-1 2-2 2-1 Túnez vs Japón 0-2 0-1 1-2 0-2 Uruguay vs Cabo Verde 3-0 2-0 1-0 2-0 España vs Arabia Saudita 2-0 3-0 4-1 2-0 Bélgica vs Irán 2-1 2-0 2-1 1-1 Nueva Zelanda vs Egipto 1-2 0-2 1-1 0-2 Noruega vs Senegal 1-1 1-1 1-2 1-1 Francia vs Irak 3-0 4-0 2-0 2-0 Argentina vs Austria 2-1 2-1 3-0 2-1 Jordania vs Argelia 1-2 1-2 1-1 0-2 Portugal vs Uzbekistán 3-0 3-1 2-0 2-0 Inglaterra vs Ghana 2-0 2-0 2-1 3-0 Panamá vs Croacia 0-2 0-2 0-2 0-2 Colombia vs RD Congo 2-0 2-0 2-0 2-0

Una vez terminada la segunda fase grupal, tendremos al ganador de esta competencia de Inteligencia Artificial y nos dispondremos a la siguiente ronda. ¿Quién ganará?