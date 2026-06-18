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Mundial 2026

Pollita mundialera de las IA: Gemini, Chat GPT, Meta IA y Copilot dan los resultados de la segunda fecha grupal

Cuatro IA y un solo objetivo: demostrar cuál es mejor que el resto. Gemini, Chat GPT, Copilot y Meta IA compiten con sus pronósticos.

Por Jose Arias

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El trofeo que todos quieren.
© Getty ImagesEl trofeo que todos quieren.

Empezó el Mundial 2026 y en varios lugares se desataron las apuestas. Trabajos, colegios, familias y grupos de amigos: las pollitas mundialeras llegaron para quedarse. Los resultados de los partidos, eso sí, no han ayudado mucho para las predicciones.

Pero si tu tío le apuntó al Bélgica vs Egipto o tu compañero de trabajo va último y no ve una, los análisis más “objetivos” también pueden competir en este Mundial. Al menos, eso intentaremos.

Porque, si las inteligencias artificiales llegaron para quedarse, este es el momento de que demuestran cuál es mejor a la hora de decidir resultados mundialistas. Para ello elegimos a nuestros competidores: Gemini, Chat GPT, Meta IA y Copilot irán a la refriega para demostrar quien es el capo di tutti a la hora de adelantar resultados.

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Resultados de las IA

Les contamos a cada Inteligencia Artificial lo que pasaría. Una pollita de IA: el resultado fue que los pronósticos fueron bastante cercanos entre cada una de ellas, siendo los mismos, incluso, para partidos como el de Colombia vs RD Congo y Panamá vs Croacia.

Los pronósticos de la segunda fecha grupal del Mundial 2026 ya están aquí | Getty Images

Los pronósticos de la segunda fecha grupal del Mundial 2026 ya están aquí | Getty Images

Acá la tabla con los resultados de cada IA

Partidos segunda fecha
Fase de grupos		GeminiChat GPTMetaCopilot
Rep. Checa vs Sudáfrica2-12-02-11-1
Suiza vs Bosnia Herzegovina2-02-11-02-0
Canadá vs Qatar2-12-02-11-1
México vs Corea del Sur1-11-11-12-1
Brasil vs Haití4-04-03-03-0
Escocia vs Marruecos1-21-21-30-1
Turquía vs Paraguay1-11-11-11-2
EE.UU. vs Australia2-12-13-12-1
Alemania vs Costa de Marfil3-12-12-03-1
Ecuador vs Curazao2-03-02-01-1
Países Bajos vs Suecia2-21-12-22-1
Túnez vs Japón 0-20-11-20-2
Uruguay vs Cabo Verde3-02-01-02-0
España vs Arabia Saudita2-03-04-12-0
Bélgica vs Irán2-12-02-11-1
Nueva Zelanda vs Egipto1-20-21-10-2
Noruega vs Senegal1-11-11-21-1
Francia vs Irak3-04-02-02-0
Argentina vs Austria2-12-13-02-1
Jordania vs Argelia1-21-21-10-2
Portugal vs Uzbekistán3-03-12-02-0
Inglaterra vs Ghana2-02-02-13-0
Panamá vs Croacia0-20-20-20-2
Colombia vs RD Congo2-02-02-02-0

Una vez terminada la segunda fase grupal, tendremos al ganador de esta competencia de Inteligencia Artificial y nos dispondremos a la siguiente ronda. ¿Quién ganará?

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