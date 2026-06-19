Mientras las selecciones buscan la gloria en Estados Unidos, México y Canadá, los hinchas tendrán su propio reto para demostrar quién sabe más de fútbol.

El Mundial 2026 ya está en marcha y, con ello, los hinchas comienzan a sacar conclusiones sobre los grandes candidatos del torneo, analizando el presente de cada selección y sus posibilidades de llegar a las instancias finales.

La competencia, que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá, ya vive su esperada fase de grupos, donde los principales equipos del mundo buscan demostrar su jerarquía.

Mientras algunos favoritos cumplieron en su debut y dejaron buenas sensaciones, otros tropezaron inesperadamente, confirmando que en una Copa del Mundo cualquier resultado es posible.

La competencia sobre conocimientos del Mundial

En ese contexto, Mercado Pago y Mercado Libre lanzaron una inesperada competencia que busca poner a prueba sus conocimientos y demostrar cuánto saben sobre el deporte más popular del mundo.

Quienes logren anticipar mejor el desempeño de las selecciones, sus planteles y el desarrollo de los partidos podrán acceder a premios de hasta $15 millones de pesos.

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La iniciativa es parte de las experiencias que Mercado Pago incorpora dentro de su ecosistema digital, buscando combinar entretenimiento, beneficios y herramientas financieras en un mismo espacio para sus usuarios.

El desafío Fixture 2026 ya está disponible en las aplicaciones de Mercado Pago y Mercado Libre, donde los participantes podrán competir de manera gratuita.

Al finalizar el torneo, los tres usuarios con mayor puntaje recibirán premios que alcanzan los $10 millones de pesos: $7.500.000 para el primer lugar, $1.500.000 para el segundo y $1.000.000 para el tercero. En el caso de los suscriptores de Meli+, los montos aumentan hasta $15.000.000, $3.000.000 y $2.000.000 respectivamente.

La dinámica consiste en pronosticar los resultados de los partidos antes de que comiencen. Acertar el marcador exacto entrega 6 puntos, mientras que anticipar correctamente al ganador o un empate suma 3 unidades.

Al término del Mundial, los mejores puntajes deberán superar una trivia dentro de la aplicación para definir a los ganadores finales.