“No tengo pic… idea de nada”: Marcelo Ríos deja otro enigmático mensaje tras sus últimas polémicas

El Chino volvió a dejar marcando ocupado a sus fanáticos con sus frases en redes sociales. Viene de nuevo romance este 2026.

Por Nelson Martinez

Ríos y sus habituales posteos en Instagram.
Ríos y sus habituales posteos en Instagram.

Marcelo Ríos es indiscutiblemente un ícono del deporte chileno en lo que respecta a su logro como número uno del mundo en el tenis. Pero fuera de las canchas sigue haciendo polémica años después del retiro.

Sus insultos hacia la ex candidata presidencial Jeannette Jara, o sus fugaces romances que terminan en controversia, han sido parte de los últimos meses. Y ahora, el Chino dejó un enigmático mensaje como balance de su momento.

Luego de gritarle al mundo su amor por Tamara Cornejo, hija del recordado Pato Cornejo, el zurdo se ha dejado ver en redes sociales con románticas postales. Eso sí, ahora dejó una inusual frase al hablar de su presente.

El mensaje de Marcelo Ríos que dejó marcando ocupado

Marcelo Ríos ocupó su cuenta de Instagram para dejar un escrito que provocó rápida respuesta de sus fanáticos en redes sociales. Con apoyo y otros detractores a sus polémicas, el Chino volvió a dar que hablar.

“No tengo pic… idea de nada, prefiero seguir así hasta que me dure, y si algún día me acuerdo nunca fui yo ni el Chino”, tecleó el ex número uno del mundo. Por más especulación de sus adeptos, el jugador no aclaró a qué se refería.

Marcelo Ríos estuvo hace poco emparejado con influencer chilena, donde reconoció estar enamorado. Sin embargo, a menos de tres meses del romance, todo se derrumbó y el ex tenista apareció con Tamara Cornejo como pareja.

Junto a la hija del legendario tenista chileno, el zurdo vive ahora otro momento de su vida enfocado en dar vuelta la página por sus polémicas anteriores. Eso sí, causó preocupación en sus fanáticos por el último mensaje.

El post del Chino en Instagram:

