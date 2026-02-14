El tenis es un deporte de momentos y Nicolás Jarry, está pasando por uno muy malo. No levanta cabeza y ahora sumó una nueva derrota en la qualy del ATP de Río de Janeiro 2026.

El Príncipe es uno de los mejores tenistas que ha dado Chile en los últimos años, dándole grandes alegrías a los seguidores nacionales. Sin embargo, de un momento a otro, simplemente las victorias dejaron de llegar. De hecho, ya van 7 meses sin celebrar.

Otra derrota de Nicolás Jarry

Debido al brusco descenso que ha sufrido en el ranking en el último tiempo, Nicolás Jarry (143°) debió disputar la qualy para ingresar al ATP de Río de Janeiro. Jirafo no logró el objetivo de meterse en el main draw del torneo brasileño y se despidió rápidamente del Cristo Redentor.

Jarry no pudo ante Jaime Faria (148°) y cayó por 7-6 (6), 6-7 (4) y 6-3 ante el portugués, en un partido que duró cerca de tres horas. Con esto, Nico no alcanzó a comprar ni un imán para el refrigerador en Río de Janeiro y ya hace las maletas para regresar a casa.

Lo preocupante, es que las derrotas se han vuelto en habituales para Nicolás Jarry. La última vez que levantó los puños tras un partido, fue el 4 de julio de 2025, cuando venció a Joao Fonseca en la tercera ronda de Wimbledon. De ahí en más, solo caídas en el circuito. Si bien hace algunos días celebró en Copa Davis, lo hizo en dobles junto a Tomás Barrios.

Ya son 9 caídas seguidas para Nicolás Jarry, un escenario difícil para un jugador que supo ser el 16° del mundo y que cuenta con 3 títulos ATP. Lo cierto, es que el Príncipe debe reencontrar su mejor versión a los 30 años, cuando todavía le queda mucho tenis en sus venas.

El próximo desafío para Jarry será la disputa del ATP de Santiago, donde recibió una wild card y estará en el cuadro principal. Ante su público, Nico tendrá la gran oportunidad de sacudirse de esta mala racha y volver a celebrar con una raqueta en la mano. Este torneo comienza el 23 de febrero.