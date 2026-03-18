Luego de haber jugado una temporada en Magallanes, Alexis Sabella fue confirmado como refuerzo de Deportes Puerto Montt. El líder de la Primera B, pues tiene canasta limpia al cabo de cuatro fechas. El argentino de 24 años había anotado un gol.

Fue a Deportes Recoleta con un remate cruzado que venció la resistencia de Jaime Vargas. Y en el triunfo del Velero ante Deportes Santa Cruz, Sabella dejó una asistencia genial: encontró el pique al espacio de Richard Paredes, quien abrió la cuenta con un tiro rasante.

Ese pase de mucha calidad técnica lo hizo ganar un premio otorgado por Mi Sur Deportes. El jugador surgido en las inferiores de San Lorenzo de Almagro le concedió una entrevista al citado medio. “Estoy muy contento, es un premio grupal. Lo tomo así”, dijo el trasandino.

Alexis Sabella en acción por Deportes Puerto Montt. (Foto: @DPMChile).

“Lo del equipo es para destacar desde la entrega, aunque fuimos muy erráticos. Pero tuvimos mucho corazón. Se nos hizo un poco cuesta arriba en el primer tiempo, pero sabemos lo que somos y podemos dar”, afirmó Sabella sobre el nivel que mostró el elenco adiestrado por Emiliano Astorga ante los santacruzanos.

Tuvo más en este análisis del positivo arranque. “Tenemos muy buenas individualidades, nos sentimos cómodos. Sabemos que no nos van a quedar muchas y tenemos que aprovecharlas”, expuso Sabella, quien también jugó en Colón de Santa Fe y Platense.

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Alexis Sabella disputó 41 partidos: marcó tres goles y regaló una asistencia. (Marcelo Endelli/Getty Images).

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Alexis Sabella marca la gran fortaleza de Puerto Montt en la Primera B: “Se respira mucha responsabilidad”

Alexis Sabella tiene claro lo que más destaca de Deportes Puerto Montt. Y lo ha dicho más de una vez. “En este club se respira mucha responsabilidad. Sabemos lo que somos y podemos dar. Vamos a luchar en cualquier cancha y dar lo mejor de nosotros”, aseguró.

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“Cada vez son más hinchas, les pedimos que sigan así. Estamos juntos, adentro los entendemos mucho. Necesitamos sentir el aliento y donde vayamos, hay alguien de Puerto Montt”, manifestó el trasandino, quien el 20 de junio cumplirá 25 años. Y que espera seguir con este rendimiento.

Alexis Sabella festeja en Puerto Montt junto a Sebastián Pérez. (Foto: @DPMChile).

Por lo pronto, Astorga debe corregir detalles para la visita de los Delfines a la Unión Española en el estadio Santa Laura. Aquel duelo se jugará el 20 de marzo a contar de las 20:30 horas.

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Así va la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Deportes Puerto Montt es el único equipo de la Primera B 2026 que suma puntaje ideal al cabo de cuatro jornadas.

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