Lamine Yamal confiesa cuál es su serie favorita: tiene cinco referencias a Chile

Lamine Yamal es la nueva estrella mundial del fútbol. Todo lo que hace es noticia, por lo que fue muy llamativo que en una entrevista de respuestas cortas concedida a Mundo Deportivo señalara cuál es su serie favorita.

“Breaking Bad”, manifestó sin dudar sobre la historia de Walter White que se estrenó cuando el jugador del Barcelona y la selección de España solamente tenía un año de edad.

Esta novela grabada en Estados Unidos llamó mucho la atención en Chile por el vínculo que hizo el guionista con nuestro país, el cual aparece mencionado en cinco ocasiones.

Lamine Yamal se encontró con varias relaciones con Chile en Breaking Bad

El vínculo de Breaking Bad con Chile que vio Lamine Yamal

El más llamativo es el personaje Gustavo Frings, que es chileno y vivió en nuestro país durante su infancia y adolescencia. Con su socio Max Arciniega viajó a México a fines de la década de los 80, para comenzar el negocio del narcotráfico.

Arciniega justamente cuenta que estudió en la Universidad de Santiago de Chile, en donde adquirió conocimientos de bioquímica e ingeniería química, lo que luego usaría para crear metanfetamina.

Se menciona la dictadura de Augusto Pinochet en dos ocasiones. Frings salió de Chile en la década de los 80 y señala que “el Gobierno cometió muchos pecados, principalmente en abusos a derechos humanos”, además de sostener que “el Gobierno de Pinochet era poco fiable manteniendo archivos” a propósito de su nombre.

Como cuarto punto, aparece un producto culinario de nuestro país, pues Frings hace alusión a un plato típico chileno: la “paila marina” que le ofrece a Walter White.

Finalmente está la música de Anita Tijoux, que aparece cuando Mike y Jesse Pink recorren caminos en un auto mientras suena de fondo «1977», de la cantante chilena. Suena por más de un minuto.

