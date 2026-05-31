El ex entrenador de la selección chilena sacó a relucir su lucha social y repudió lo ocurrido en su país, en 1978. De paso le mandó recado al organizador de la cita de este año.

Jorge Sampaoli hizo un comentado y sorpresivo análisis de la Copa del Mundo, dando que hablar en el planeta fútbol. El ex DT de Chile y Argentina mostró su conciencia social a la hora de hablar de las guerras durante los mundiales.

El campeón de Copa Sudamericana con U de Chile se reprochó haber celebrado el Mundial de 1978 de su selección, el cual se realizó en plena Dictadura del país argentino. El DT le dedicó palabras al pueblo que sufrió pérdidas en esos años.

“Vivimos cosas muy siniestras, y en ese mes nos detuvimos. O al menos yo me detuve. Me olvidé del sufrimiento de algunos pibes, del sufrimiento de las familias. Me metí en el Mundial, fui parte de ese circo y me lo reprocho”, dijo a Radio La Red.

Sampaoli avisa por el Mundial 2026

Repudiando lo ocurrido en la Copa del Mundo 1978 ganado por la selección argentina en Dictadura, Jorge Sampaoli repasó esos años con pena. Además, miró rumbo al futuro con el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Sampaoli y su lado social salieron a la luz /Photosport

“Me volví de plástico, manipulable en relación a lo que estábamos viviendo. Me preocupé más por mí que por el resto. Estaba tan feliz que Argentina sea campeón del mundo que me terminé olvidando de mi pensamiento, mis ideales, mi lucha”, aseguró.

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Por eso, recordando la cita argentina en Dictadura, el casildense confirmó que “no tendría que haber visto aquel Mundial, como tampoco este que viene (2026), por el genocidio y por la guerra”.

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Con mensaje directo a la acción militar de Estados Unidos con Irán en el conflicto de Medio Oriente, el ex DT de la Roja habló fuerte y claro. Sampaoli puso lo social por sobre el fútbol.