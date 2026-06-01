Ante las exigencias de Conmebol, O'Higgins deberá salir de Rancagua para la Copa Sudamericana. Ya consultaron otros estadios.

O’Higgins ya está instalado en los playoffs de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Boca Juniors por un cupo para entrar a los octavos de final. Sin embargo, tiene una duda muy importante de cara al cruce.

El Capo de Provincia enfrentará al Xeneize en La Bombonera la semana del 22 de julio y jugará la revancha de local la semana del 28. Lamentablemente, O’Higgins no podría definir la llave en su casa tradicional en Rancagua.

Por reglamento de la Conmebol, el Estadio El Teniente no puede albergar el partido contra Boca. Se exige una capacidad mínima de 20 mil espectadores en fases eliminatorias internacionales, pero el recinto solo admite 15 mil.

¿Y entonces? Según revelaron en El Mercurio, la dirigencia rancagüina ya trabaja pensando en la localía. Es así como la directiva ya consultó sobre la disponibilidad de dos estadios para la fecha del repechaje. Y recibió un sí.

O’Higgins activa su plan B ante las exigencias de Conmebol: sale de El Teniente | Photosport

ver también Brilla en O’Higgins, lo quiere Colo Colo y es el jugador más gambeteador de toda la Copa Sudamericana

O’Higgins ya piensa en el plan B para recibir a Boca Juniors por Copa Sudamericana

Ante las exigencias de Conmebol, O’Higgins puso su atención en los otros estadios que tiene inscritos para esta competencia: el Estadio Nacional y el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Publicidad

Publicidad

Desde Ñuñoa confirmaron su disponibilidad para la semana en donde se juega la revancha del repechaje. Así, salvo que Conmebol haga una excepción, es probable que el Capo de Provincia juegue en Santiago.