Uno de los mejores jugadores del fútbol chileno también brilla a nivel internacional. Revisa la lista donde en el podio hay un hombre de Palestino también.

O’Higgins de Rancagua vive un gran momento a nivel nacional e internacional. Clasificado en su grupo de Copa Sudamericana espera por Boca Juniors, en la Liga de Primera sigue en el grupo de arriba y en Copa de la Liga ya sacó boletos a semifinales.

Es ahí donde el plano internacional sigue arrojando festejos en Rancagua. El prestigioso sitio Analytics CL dio a conocer una tabla con los jugadores con más gambetas completadas en Copa Sudamericana.

Justamente, el número uno es uno jugador celeste, quien desde el año pasado viene rindiendo a gran nivel y hasta anotó en la fase grupal del torneo. El aludido es Martín Sarrafiore, el “7” del Capo de Provincia.

O’Higgins a la cabeza: Palestino también en el podio

Martín Sarrafiore es el jugador con más gambetas completadas en la reciente fase de grupos de Copa Sudamericana. El mediapunta celeste fue siempre titular en el torneo y le anotó un gol a Boston River (triunfo 2-0).

Además del argentino, que lidera con 19 gambetas la fase grupal del torneo, en el tercer lugar está Sebastián Gallegos. El volante mixto de Palestino completó 16 acciones en que eludió a su rival.

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La estadística que agranda la figura de Martín Sarrafiore llega en el momento donde su nombre apareció en el radar de Colo Colo. Pese a que tiene contrato hasta fin de año en Rancagua, desde Macul ya pusieron sus ojos en él.

Sarrafiore y su gran año en O’Higgins /Photosport

“Sarra” defiende al Capo de Provincia desde el año 2024, donde casi desciende con el equipo. El año pasado las lesiones lo borraron en la primera mitad, pero de ahí en más volvió y no soltó más la camiseta de O’Higgins.

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