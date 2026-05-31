El tenista chileno se alista para jugar este lunes por los octavos de final del Grand Slam francés ante Félix Auger-Aliassime.

Chile mira con ilusión el desarrollo de Roland Garros, porque Alejandro Tabilo (36°) por primera vez en su carrera llegó a la segunda semana de competencia y está instalado en los octavos de final.

El zurdo está en la misma ronda tanto en singles como en dobles, aunque su foco se encuentra en el cuadro de sencillos, donde este lunes tendrá un duro partido ante el canadiense Félix Auger-Aliassime (6°).

Tabilo no llega como favorito ante el choque con el norteamericano, sin embargo, el chileno sabe que puede ser competitivo y se ilusiona con llegar a instancias finales del segundo Grand Slam de la temporada.

ver también Alejandro Tabilo en llamas: gana otro partido intenso en Roland Garros y es el verdugo de los franceses

Alejandro Tabilo se llena de ilusión en Roland Garros

Alejandro Tabilo habló tras el duro partido ante el francés Moïse Kouamé, donde el público fue factor y presionó mucho a favor del local, situación que encaró el chileno nacido en Canadá.

“Hay que estar preparado para este tipo de situaciones. Yo he jugado muchos partidos de Copa Davis, en Chile, en Argentina, con el público en contra. No pensaba que iba a ser tan fuerte, pero creo que forma parte de lo que te encuentras a este nivel”, dijo el Jano.

Alejandro Tabilo busca hacer historia en Roland Garros. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Luego, declaró la importancia que tiene para su juego el trabajo mental que está realizando: “trato de jugar más relajado, de no mostrar tantas emociones, y eso se nota en la confianza que tengo. Como la cabeza está más ordenada, juego mejor”.

Por último, Alejandro Tabilo se llena de ilusión en Roland Garros, debido a que el cuadro está totalmente abierto tras las derrotas en instancias iniciales de Jannik Sinner y Novak Djokovic.

“Ahora todo está permitido, tengo que recuperar y el próximo partido salir con todo”, cerró Alejandro Tabilo.

Publicidad

Publicidad

En síntesis

El tenista chileno Alejandro Tabilo clasificó por primera vez a los octavos de final.

clasificó por primera vez a los octavos de final. El deportista nacional enfrentará este lunes al canadiense Félix Auger-Aliassime en la siguiente ronda.

en la siguiente ronda. El chileno venció previamente al tenista francés Moïse Kouamé con el público en contra.