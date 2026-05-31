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Roland Garros

Alejandro Tabilo vs Félix Auger-Aliassime: horario y ver EN VIVO por los octavos de Roland Garros

El tenista chileno se medirá con el canadiense este lunes por los octavos de final del Grand Slam parisino.

Por Carlos Silva Rojas

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Alejandro Tabilo va por otra hazaña en Roland Garros.
© GettyAlejandro Tabilo va por otra hazaña en Roland Garros.

El tenis chileno vuelve a la segunda semana de competencias en Roland Garros, porque Alejandro Tabilo (36°) clasificó a octavos de final y quiere seguir avanzando en París.

El número 1 nacional mostró que también se puede sobreponer a un mal inicio de partido y este sábado dio vuelta el resultado ante el francés Moïse Kouamé, para así acceder a la ronda de los 16 mejores.

Tabilo volverá a la cancha del polvo de ladrillo francés ante un rival de ribetes mayores, porque se medirá ante el canadiense Félix Auger-Alliasime, número 6 del mundo y cuarto sembrado en Roland Garros.

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Programación de Tabilo vs Auger-Alliasime en Roland Garros

Por primera vez en la versión 2026 de Roland Garros, Alejandro Tabilo tendrá el privilegio de jugar en el Court Phillippe Chatrier, el primero en importancia en el torneo francés.

Tabilo y Auger-Alliasime se medirán en el tercer turno de la cancha central en Bois de Boulogne, cerca de las 10:30 horas de Chile.

Félix Auger-Aliassime es el rival de Alejandro Tabilo. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

Félix Auger-Aliassime es el rival de Alejandro Tabilo. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

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El encuentro entre el nacido en Toronto y el natural de Montreal se jugará inmediatamente después del cotejo entre la polaca Maja Chwalinska y la francesa Diane Parry, dos grandes sorpresas del cuadro de dobles.

Alejandro Tabilo y Félix Auger-Alliasime se midieron en una ocasión. Fue victoria para el canadiense por 6-3 y 6-3, en el Masters de Shanghai 2025.

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