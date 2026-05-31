El alemán tiene la gran chance de ganar su primer major de su carrera y ahora se mide ante Rafael Jódar en cuartos de final.

El máximo candidato a ganar Roland Garros tras los locos resultados que se han producido en la arcilla francesa es Alexander Zverev (3°), quien busca el primer Grand Slam de su carrera.

El alemán es el segundo sembrado en el polvo de ladrillo de París y este domingo se metió en los cuartos de final, luego de vencer sin problemas al sorprendente neerlandés Jesper de Jong (106°).

Zverev ahuyentó todos los fantasmas y se metió con claridad entre los 8 mejores de Roland Garros, tras derrotar a De Jong por parciales de 7-6 (3), 6-4 y 6-1, en dos horas y 16 minutos de juego.

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Alexander Zverev jugará con Rafael Jódar en Roland Garros

Alexander Zverev ya tiene rival en los cuartos de final, donde se medirá ante la nueva joven estrella del tenis español, Rafael Jódar (29°), quien dio vuelta un partido infartante este domingo ante su compatriota Pablo Carreño Busta (89°).

Rafael Jódar le ganó en cinco sets a Pablo Carreño en Roland Garros. (Photo by Dan Istitene/Getty Images)

El nuevo Rafa del tenis mundial dio vuelta las acciones ante Carreño, porque necesitó de cinco sets para vencer por 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2, en tres horas y 42 minutos de juego.

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Alexander Zverev y Rafael Jódar se medirán este martes por los cuartos de final, en un partido inédito en el circuito ATP.