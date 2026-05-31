Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Roland Garros

Alexander Zverev no arruga, va por su primer Grand Slam y se cruza con el nuevo “Rafa” en Roland Garros

El alemán tiene la gran chance de ganar su primer major de su carrera y ahora se mide ante Rafael Jódar en cuartos de final.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Alexander Zverev avanza a cuartos de final en Roland Garros.
© GettyAlexander Zverev avanza a cuartos de final en Roland Garros.

El máximo candidato a ganar Roland Garros tras los locos resultados que se han producido en la arcilla francesa es Alexander Zverev (3°), quien busca el primer Grand Slam de su carrera.

El alemán es el segundo sembrado en el polvo de ladrillo de París y este domingo se metió en los cuartos de final, luego de vencer sin problemas al sorprendente neerlandés Jesper de Jong (106°).

Zverev ahuyentó todos los fantasmas y se metió con claridad entre los 8 mejores de Roland Garros, tras derrotar a De Jong por parciales de 7-6 (3), 6-4 y 6-1, en dos horas y 16 minutos de juego.

Alejandro Tabilo en llamas: gana otro partido intenso en Roland Garros y es el verdugo de los franceses

ver también

Alejandro Tabilo en llamas: gana otro partido intenso en Roland Garros y es el verdugo de los franceses

Alexander Zverev jugará con Rafael Jódar en Roland Garros

Alexander Zverev ya tiene rival en los cuartos de final, donde se medirá ante la nueva joven estrella del tenis español, Rafael Jódar (29°), quien dio vuelta un partido infartante este domingo ante su compatriota Pablo Carreño Busta (89°).

Rafael Jódar le ganó en cinco sets a Pablo Carreño en Roland Garros. (Photo by Dan Istitene/Getty Images)

Rafael Jódar le ganó en cinco sets a Pablo Carreño en Roland Garros. (Photo by Dan Istitene/Getty Images)

El nuevo Rafa del tenis mundial dio vuelta las acciones ante Carreño, porque necesitó de cinco sets para vencer por 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2, en tres horas y 42 minutos de juego.

Publicidad

Alexander Zverev y Rafael Jódar se medirán este martes por los cuartos de final, en un partido inédito en el circuito ATP.

Alejandro Tabilo vs Félix Auger-Aliassime: horario y ver EN VIVO por los octavos de Roland Garros

ver también

Alejandro Tabilo vs Félix Auger-Aliassime: horario y ver EN VIVO por los octavos de Roland Garros

Lee también
El niño sensación del tenis mundial y desafía a Jannik Sinner en Madrid
Tenis

El niño sensación del tenis mundial y desafía a Jannik Sinner en Madrid

El Niño Maravilla del tenis que le mete miedo a Chile para la Davis
Tenis

El Niño Maravilla del tenis que le mete miedo a Chile para la Davis

Aplanadora: Alejandro Tabilo debuta con triunfazo en Indian Wells
Redsport

Aplanadora: Alejandro Tabilo debuta con triunfazo en Indian Wells

El otro focazo entre compañeros de la U que no se vio en televisión
U de Chile

El otro focazo entre compañeros de la U que no se vio en televisión

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo