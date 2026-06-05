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Portugal define su formación contra la Roja con Cristiano Ronaldo a la cabeza

Portugal define su formación contra la Roja para este sábado 6 de junio. Será el penúltimo partido de los lusos antes del Mundial 2026.

Por Javiera García L.

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Portugal define su formación ante Chile
© Getty ImagesPortugal define su formación ante Chile

La Roja vuelve a la cancha y con un exigente desafío: el amistoso de este sábado 6 de junio contra Portugal. Chile es una de las pruebas del equipo de Cristiano Ronaldo antes de su participación en el Mundial 2026.

Ambos elencos definen sus formaciones. En los lusos, Roberto Martínez se ordena frente a cuatro bajas y considera la situación de dos jugadores que han estado entrenando diferenciado en estos días.

Vitinha, Nuno Mendes, Joao Neves y Goncalo Ramos, campeones de la Champions League con el PSG, aun no se suman a la concentración. En tanto, Matheus Nunes y João Félix son dudas.

Con esto esto, el DT considera una formación con Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Días, Gonçalo Inácio y Joao Cancelo; Rúben Neves, Samuel Costa, Bernardo Silva y Bruno Fernandes; Rafael Leao y Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo comandará a Portugal contra la Roja | Getty Images

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El duelo entre Chile y Portugal está pactado para este sábado 6 de junio a las 13:45 horas. Será el penúltimo amistoso de los lusos antes de la Copa del Mundo. El miércoles 10, vivirán su última prueba ante Nigeria.

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La Roja, que mirará el Mundial 2026 desde la distancia, tendrá otro partido en Europa en esta fecha FIFA. Chocará contra República Democrática del Congo el martes 9 en un estadio por definir.

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