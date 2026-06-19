Ambas selecciones se juegan sus opciones de clasificación en un duelo clave tras comenzar con una derrota.

La segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026 continúa este viernes con el duelo entre Turquía y Paraguay, selecciones que llegan con la necesidad de sumar de puntos tras caer en sus respectivos debuts.

Los turcos fueron superados por Australia, mientras que la Albirroja sufrió una dura derrota ante el anfitrión Estados Unidos. Por lo mismo, ambos equipos están obligados a sumar, porque una derrota podría dejar muy comprometidas las opciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

Paraguay cayó con un estrepitoso 4-1 contra Estados Unidos en el debut del Mundial – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Turquía vs. Paraguay?

Turquía enfrenta a Paraguay este viernes 19 de junio, desde las 23:00 hrs de Chile , en el Estadio de la Bahía de San Francisco, por el grupo D de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Vide o para usuarios suscritos al servicio de streaming , además de DAZN.

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Grupo D del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Estados Unidos

Australia

Turquía

Paraguay

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En resumen…