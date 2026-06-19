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Mundial 2026

Turquía vs. Paraguay: Horario y qué canal transmite EN VIVO y ONLINE por TV el Mundial 2026

Ambas selecciones se juegan sus opciones de clasificación en un duelo clave tras comenzar con una derrota.

Por Franccesca Arnechino

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Turquía enfrenta a Paraguay por la segunda fecha del Grupo D en el Mundial.
© GettyTurquía enfrenta a Paraguay por la segunda fecha del Grupo D en el Mundial.

La segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026 continúa este viernes con el duelo entre Turquía y Paraguay, selecciones que llegan con la necesidad de sumar de puntos tras caer en sus respectivos debuts.

Los turcos fueron superados por Australia, mientras que la Albirroja sufrió una dura derrota ante el anfitrión Estados Unidos. Por lo mismo, ambos equipos están obligados a sumar, porque una derrota podría dejar muy comprometidas las opciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

Paraguay cayó con un estrepitoso 4-1 contra Estados Unidos en el debut del Mundial – Getty

Paraguay cayó con un estrepitoso 4-1 contra Estados Unidos en el debut del Mundial – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Turquía vs. Paraguay?

Turquía enfrenta a Paraguay este viernes 19 de junio, desde las 23:00 hrs de Chile, en el Estadio de la Bahía de San Francisco, por el grupo D de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.

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Grupo D del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

  • Estados Unidos
  • Australia
  • Turquía
  • Paraguay

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¿Quién ganará el partido por el Grupo D del Mundial 2026?

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En resumen…

  • Turquía vs. Paraguay jugarán por el Grupo D este viernes 19 de junio.
  • El partido comenzará a las 23:00 horas de Chile en el Estadio de la Bahía de San Francisco.
  • DSports(610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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