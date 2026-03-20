La selección paraguaya nominó a Lucas Romero, volante Universidad de Chile, a los partidos amistosos como preparación al Mundial que jugarán la próxima semana en Fecha FIFA.

“La Selección Paraguaya de Fútbol comunica la convocatoria del futbolista Lucas Romero, del Club Universidad de Chile, quien se sumará a los trabajos del seleccionado nacional para los amistosos ante Grecia y Marruecos, por disposición del cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro”, señala el comunicado.

“El llamado se produce en reemplazo de Andrés Cubas, jugador del Vancouver Whitecaps de Canadá, quien queda desafectado debido a una lesión muscular”, agregan en la publicación difundida por ABC.

La comunidad de Redgol debate si las cuotas mundial actuales reflejan realmente el nivel de los equipos.

Romero junto al DT de Paraguay Gustavo Alfaro

Romero suma pocos minutos en la U de Chile

Romero ha tenido muy pocos minutos desde su llegada a U de Chile. En el primer partido fue titular, contra Audax Italiano, y jugó 45 minutos. Pero después Francisco Meneghini prácticamente lo borró.

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Ingresó sobre el final del Superclásico ante Colo Colo en el Monumental para aguantar el 1-0 y debió esperar la salida de Paqui para sumar más minutos, en el duelo ante Coquimbo donde jugó los 90′.

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De esta manera, Romero se juega una chance importante para estar en el Mundial de Norteamérica, pues Alfaro lo tiene considerado como un jugador valioso.

En caso de que se concrete su nominación para el certamen, la U de Chile recibirá dinero de la FIFA, pues compensa económicamente a los clubes que ceden sus futbolistas para el certamen mundial.

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