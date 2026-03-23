Arnaldo Castillo si bien nació en Paraguay, lleva largos años jugando en Chile. Su buen rendimiento en O’Higgins hizo que una selección se interesara en convocarlo.

El delantero ha debido darse la vuelta larga en el fútbol. Siendo menor de edad, llegó a suelo nacional para unirse a Universidad de Concepción. Naval, Fernández Vial, Iberia y Puerto Montt también conocieron sus goles, hasta comenzar a brillar en el Capo de Provincia.

Castillo recibió carta

En las últimas semanas mucho se ha especulado por la selección que llamará primero a Arnaldo Castillo. Al no haber jugado ni por Paraguay ni por Chile, todavía es elegible para ambas. Sin embargo, hubo una que ya tomó la delantera.

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“Me llegó la carta de la selección paraguaya, pero al final no se concretó (la convocatoria). Y de la selección chilena no sé nada en realidad“, indicó Castillo tras el empate entre O’Higgins y Limache. ¿Qué quiere decir esto? Que estuvo en la prenómina de la fecha FIFA, pero que no entró en el listado final. De todas maneras, indica que ya está en el radar de Gustavo Alfaro.

“Son situaciones que uno tiene que analizar. Depende del contexto. La selección paraguaya me envió la carta formalmente y eso es algo gratificante. No me lo esperaba“, comentó el delantero de 28 años.

Castillo lleva 3 goles en el 2026. Imagen: Photosport

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Pese a que no entró en la lista definitiva, Arnaldo Castillo sabe que esto es un reconocimiento a lo que está haciendo. Todavía tiene la opción de ser llamado por la selección chilena, pero Nicolás Córdova tendrá que apurarse antes que se lo gane Gustavo Alfaro.

“No estuve en la nómina final de Paraguay, pero la carta ya me llegó y la verdad es que estoy contento porque el esfuerzo y la perseverancia están dando frutos“, cerró el goleador paraguayo-chileno.