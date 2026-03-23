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¿Ningunearon a la U de Chile? Critican la nominación de Lucas Romero a la Selección de Paraguay

Medios guaraníes criticaron duramente la nómina de este jugador para los encuentros amistosos ante Grecia y Marruecos.

Por Jose Arias

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En Paraguay criticaron nómina de Romero.
© JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILEEn Paraguay criticaron nómina de Romero.

Mientras que, con la llegada de Fernando Gago, en la Universidad de Chile anuncian técnico nuevo, hay un jugador que se frota las manos por ir al Mundial. Estamos hablando de Lucas Romero.

El volante guaraní llegó a la U en busca de minutos para poder impresionar y ganarse un puesto en la Selección de Paraguay que disputará el Mundial 2026. Las cosas van dando resultado.

Es que Lucas Romero fue llamado de emergencia para los amistosos ante Grecia y Marruecos que disputará la selección guaraní. Gustavo Alfaro decidió nominarlo de último momento, tras la lesión de otro jugador.

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Critican a Lucas Romero

Desde ABC Deportes, medio paraguayo, encendieron el debate tras la nominación de Lucas Romero. Para ellos, el volante es totalmente desconocido y pusieron en tela de juicio la pertinencia de ser llamado.

¿Lucas Romero es un volante de jerarquía que capaz no lo teníamos visto porque jugaba en Recoleta y Alfaro hizo un seguimiento que nadie más vio?“, empezaron preguntándose.

Es un fenómeno que nadie se dio cuenta, prácticamente eso es lo que dices. Lucas Romero es un fenómeno que solo Alfaro está viendo a ese jugador y todos los demás no vimos nada porque jugaba en Recoleta, pero yo creo que no es así“, respondieron inmediatamente a la interrogante.

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No es un jugador que tenía que ser llevado“, concluyeron en el medio paraguayo.

El jugador que es criticado en su país | Photosport

El jugador que es criticado en su país | Photosport

En resumen…

  • Gustavo Alfaro convocó de emergencia a Lucas Romero para los amistosos ante Grecia y Marruecos.
  • El volante paraguayo Lucas Romero fichó por Universidad de Chile buscando cupo al Mundial 2026.
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  • El medio ABC Deportes criticó la nominación del exjugador de Recoleta por su jerarquía.
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