La cobertura de las Finales de la NBA contará con un completo equipo de transmisión. Mientras el panel de especialistas estará ubicado en los estudios de NBA en Amazon Prime en Ciudad de México, Lorena Troncoso y Charlie Cancino entregarán reportes desde San Antonio y Nueva York, respectivamente, y Mary Carmen Lara realizará despachos especiales desde la NBA House México 2026.

La temporada 2025-2026 de la NBA llega a su definición con unas Finales que prometen emoción de principio a fin. Los fanáticos de Latinoamérica podrán seguir en exclusiva a través de Prime Video la serie que enfrentará a New York Knicks y San Antonio Spurs en la lucha por el campeonato.

Será una serie marcada por el contraste de estilos y trayectorias. Los New York Knicks llegan a estas Finales tras completar una campaña histórica, dominando la Conferencia Este y consolidándose como uno de los equipos más sólidos de la temporada.

En la vereda opuesta, los San Antonio Spurs protagonizaron una sorprendente remontada en el Oeste, superando pronósticos y vencieron a Oklahoma, uno de los serios candidatos al título.

Así podrás ver la final de la NBA en Chile

Todos los encuentros de las Finales de la NBA estarán disponibles para los suscriptores de Prime Video, que transmitirá cada partido de manera exclusiva para Latinoamérica.

Finales de NBA

3 de junio- Juego 1

San Antonio Spurs vs. New York Knicks

Transmisión: 20:30 horas (Chile)

5 de junio- Juego 2

San Antonio Spurs vs. New York Knicks

Transmisión: 20:30 horas (Chile)

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ver también Knicks imparables: La racha histórica que los deja a un partido de las finales de la NBA

8 de junio- Juego 3

New York Knicks vs. San Antonio Spurs

Transmisión: 20:30 horas (Chile)

10 de junio- Juego 4

New York Knicks vs. San Antonio Spurs

Transmisión: 20:30 horas (Chile)

13 de junio- Juego 5 (si es necesario)

San Antonio Spurs vs. New York Knicks

Transmisión: 20:30 horas (Chile)

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16 de junio- Juego 6 (si es necesario)

New York Knicks vs. San Antonio Spurs

Transmisión: 20:30 horas (Chile)

Los Knicks suman una campaña brillante. (Photo by Gregory Shamus/Getty Images)

19 de junio- Juego 7 (si es necesario)

San Antonio Spurs vs. New York Knicks

Transmisión: 20:30 horas (Chile)

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San Antonio dejó atrás a Oklahoma City Thunder/Getty Images)

Knicks vs Spurs: Duelo histórico

Se trata de un duelo con historia. Ambas franquicias vuelven a cruzarse en unas Finales de la NBA por primera vez desde 1999, cuando los Spurs se quedaron con el título liderados por Tim Duncan y David Robinson. Más recientemente, los equipos se enfrentaron en la final de la NBA Cup, con triunfo para los Knicks.

Ahora, una nueva generación de estrellas toma el protagonismo. Por un lado, Jalen Brunson lidera a los Knicks con su experiencia y capacidad de conducción, mientras que Victor Wembanyama busca guiar a los Spurs hacia un nuevo campeonato en lo que podría ser el primer anillo de su carrera.

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