La serie favorece 3-1 a Nueva York, que intentará coronarse campeón como visitante. San Antonio, en tanto, necesita ganar para forzar un sexto partido y seguir con vida en las Finales de la NBA.

Este sábado se disputará el quinto partido de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, un encuentro que podría quedar marcado en la historia de la liga.

El duelo se jugará en San Antonio, Texas, desde las 20:30 horas, con la serie favorable 3-1 para los Knicks. Por ello, el compromiso podría ser decisivo en la definición del campeonato.

¿Qué pasa si los Knicks ganan?

Si Nueva York consigue una nueva victoria, se coronará campeón de la NBA por primera vez desde 1973, poniendo fin a una larga espera que incluye su última aparición en unas Finales en 1999.

Por el contrario, si los Spurs logran imponerse en casa, extenderán la serie a un sexto partido, que se disputará en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York.

Los Knicks va por el título (Photo by Al Bello/Getty Images)

Así llegan las escuadras

Los New York Knicks tendrán la oportunidad de cerrar la serie como visitantes cuando enfrenten a los San Antonio Spurs en un quinto partido que puede definir al campeón de la NBA.

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Aunque ambos equipos han mostrado un gran nivel durante toda la temporada, llegan a este encuentro en escenarios muy distintos. Los Knicks dominan la serie por 3-1 tras imponerse en tres de los cuatro compromisos disputados.

El primer juego fue para Nueva York por 105-95, mientras que el segundo terminó con una ajustada victoria de los Spurs por 105-104. En el tercer encuentro, San Antonio volvió a imponerse por 115-111, pero los Knicks recuperaron la ventaja en el cuarto duelo al quedarse con el triunfo por 107-106.

Los Spurs y los Knicks se juegan todo en el quinto juego/Getty Images)

La serie ha estado marcada por cierres muy ajustados. De hecho, los Spurs han dejado escapar oportunidades importantes en los minutos finales, afectados por pérdidas de balón, errores en ofensiva y la presión defensiva ejercida por Nueva York.

Por ello, San Antonio está obligado a ganar para mantenerse con vida y forzar un sexto partido. En cambio, una victoria de los Knicks les permitirá conquistar el título y terminar con una sequía que se extiende desde 1973.

El antecedente más reciente favorece al conjunto neoyorquino. En el cuarto partido, los Spurs llegaron a tener una ventaja cercana a los 30 puntos, pero los Knicks protagonizaron una espectacular remontada y sellaron la victoria gracias a una canasta decisiva de OG Anunoby en los segundos finales, quedando a solo un triunfo de la gloria.

Los Spurs perdieron una ventaja de 29 puntos en el juego 4. (Photo by Al Bello/Getty Images)

En síntesis: