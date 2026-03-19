La periodista brasileña Alana Ambrosio se ha convertido en una de las voces de las transmisiones de la NBA en Latinoamérica, construyendo una carrera que ha crecido de manera sostenida con el paso de los años. La comunicadora ha logrado abrirse camino en un espacio exigente, posicionándose poco a poco dentro del mundo del básquetbol internacional.

Su historia, sin embargo, comenzó de forma mucho más íntima. Desde las transmisiones que veía en casa junto a su familia hasta sus primeros pasos en los medios, Ambrosio fue desarrollando una pasión que con el tiempo se transformó en profesión.

Hoy, ese recorrido la tiene como una de las figuras que acompaña y relata el mejor baloncesto del mundo.

Los inicios de Alana Ambrosio en el periodismo deportivo

En conversación con Redgol, Ambrosio repasó su camino en el periodismo deportivo, los desafíos de narrar partidos de la NBA y el impacto que ha tenido su trabajo dentro de la industria.

Aunque siempre le gustaron distintos deportes, el ritmo de la NBA y las historias detrás de los jugadores terminaron por atraparla. “Soy una persona nocturna, siempre lo he sido, así que el baloncesto me hacía compañía. Mi padre y yo somos muy unidos y se convirtió en nuestra pasión”.

“Volvía de la universidad y me sentaba con él a ver partidos de la NBA hasta tarde. Así que es un recuerdo muy importante para mí”.

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Con el tiempo, su pasión la llevó a crear un blog donde escribía sobre la liga, lo que le permitió conectar con otros periodistas y dar sus primeros pasos en los medios hablando de baloncesto. “Siempre he sido una persona que habla mucho, a la que le gusta dar su opinión, así que comencé a escribir”.

Ese camino, que comenzó casi como un hobby, terminó convirtiéndose en su carrera. “Ese blog no era muy popular, tenía pocas visitas, pero como soy periodista, empecé a conocer a otros periodistas, comencé a trabajar con ellos y hubo un momento en que me preguntaron si quería participar en un programa como invitada y acepté. Y así fue como esto evolucionó hasta que empecé a trabajar con la NBA”.

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Para Ambrosio, uno de los aspectos que más la cautivó del baloncesto fue la forma en que la NBA logra conectar con los fanáticos más allá de la cancha.

En un país profundamente marcado por la pasión por el fútbol como Brasil, la periodista asegura que la NBA le ofrecía una experiencia distinta.

“La NBA es un gran espectáculo. Sientes que conoces a los jugadores y eso fue lo que me hizo volver, conocer las historias detrás de los jugadores, qué les gustaba. En ese momento, las redes sociales apenas estaban empezando a existir, así que eso ayudó, y hay todo un mundo diferente alrededor de la NBA Incluyendo la moda, el estilo de vida, y esas cosas definitivamente me marcaron.

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En esa línea, reconoce que su conexión con el deporte siempre estuvo marcada por el fútbol, especialmente considerando el contexto de Brasil, pero con el paso del tiempo fue ampliando sus intereses.

“No diría que cambié porque era más una chica de fútbol, ​​pero definitivamente aumentó mi amor por la NBA. Y ahora mismo, por supuesto, Brasil es un país de fútbol. Pero la NBA está creciendo muchísimo”, señaló.

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“Caminando por la calle, es imposible salir y no ver a alguien usando algo como una camiseta o algo que nos recuerde al baloncesto. Así que eso es muy expresivo, poderoso e importante para los que amamos el baloncesto. Y nos encanta verlo crecer”.

Desde entonces, su trayectoria siguió creciendo hasta consolidarse como una de las voces que narran y analizan el baloncesto, en un espacio donde además busca abrir camino para que más mujeres puedan tener presencia en el periodismo deportivo.

El avance de Alana Ambrosio en las transmisiones deportivas

Al repasar sus inicios, Alana Ambrosio reconoce que nunca imaginó que terminaría trabajando en el mundo del deporte. Aunque sus padres también son periodistas, ninguno se dedicaba a esta área. “Supongo que siempre supe que quería ser periodista porque lo llevaba en la sangre“.

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Recordando sus primeros años en el periodismo, Alana Ambrosio comenta que comenzar tan joven fue abrumador.

Con apenas unos 20 años, muchas veces debía cubrir historias prácticamente sola, solo con su celular, una experiencia que, según explica, terminó fortaleciéndose profesionalmente y obligándola a aprender a resolver todo por sí misma. “Te vuelves mejor, porque estás obligado a hacerlo tú mismo”.

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Durante esa etapa, Ambrosio pasó cerca de cinco años trabajando en radio, donde tuvo que cubrir prácticamente todo tipo de temas. “Era una locura”, recuerda.

Según recuerda, su trabajo iba desde casos policiales hasta política o salud, en una dinámica intensa que le permitió adquirir experiencia en distintas áreas del periodismo antes de enfocarse en el deporte.

En paralelo a su trabajo en los medios, Alana Ambrosio comenzó a escribir sobre baloncesto en un blog personal.

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Ese espacio terminó abriéndole puertas cuando desde ESPN buscaban recomendaciones para invitar a alguien a hablar sobre la NBA en un programa especial por el Día Internacional de la Mujer. Fue entonces cuando su nombre empezó a sonar dentro del medio.

“Querían a alguien para ese programa, y ​​como yo tenía el blog y tuiteaba al respecto, mis colegas periodistas empezaron a pensar: “Ah, ahí está esta chica… No trabaja en eso, pero le encanta el baloncesto y habla muchísimo”.

“Y fue entonces cuando me propusieron, y fui invitada una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Me dijeron: “¡Te han contratado!. Pero solo participaba en programas de comentarios. No hacía transmisiones de partidos en vivo. Solo iba a programas para hablar de baloncesto”.

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Alana añade: “Y el punto de inflexión en mi carrera fue la pandemia, cuando surgió la burbuja de la NBA, porque la NBA en Brasil empezó a transmitir los partidos en su canal de YouTube. Y cuando empezaron a transmitir en su canal de YouTube, me llamaron y me dijeron: “Vamos a transmitir la burbuja”.

La periodista recuerda que recibió la propuesta de sumarse como comentarista en las transmisiones de la NBA y, aunque al principio le sorprendió la oportunidad, no dudó en aceptar el desafío. “Y cuando dije que sí, ESPN dijo: “Ah, bueno, entonces también te pondremos a comentar los partidos”.

“Y así empezó todo. Empecé a comentar los partidos y estuve allí, creo, tres temporadas, hasta que Amazon llegó a Brasil y me invitaron a formar parte del equipo. Y esa parte de acercar los deportes a la transmisión, me atrajo muchísimo y dije: “Vale, hagámoslo”.

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Asimismo agrega: “Al principio me daba un poco de miedo, porque cuando vienes de los medios tradicionales y eres periodista, a veces es difícil decir: “Vale, voy a dejar esto”.

Ambrosio puntualiza que fue una situación de la que está muy contenta. “Pero fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, porque tengo libertad, tengo autonomía. Es increíble”.

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