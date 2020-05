Mathías Vidangossy y su depresión en el fútbol: "Me hacía el larry porque tenía miedo de pedir la pelota"

Mathías Vidangossy llegó a la pandemia sin equipo, pero lleno de planes. El talentoso jugador está ad portas de cumplir 33 años y estudia la carrera de entrenador en el INAF, además de cursos de coaching, para seguir en el fútbol después del retiro.

Su énfasis va orientado a lo psicológico. "El desafío central de mi carrera fue poder estar siempre a nivel mental óptimo. Muchas veces no lo estaba y quiero estudiarlo porque le puede pasar a más jugadores y me gustaría ayudar", reconoció en entrevista con Cristián Basaure para La Pizarra de RedGol.

El tema mental fue crucial: "Cien por ciento, influyó mucho en mi carrera por episodios que te tocan en la vida y si no los sabes llevar, pasa lo que pasa. El factor emocional es tremendo, hay jugadores que no tienen ese problema y solo se preocupan de jugar, lo que es un plus a diferencia de alguien que mentalmente no se puede sostener".

"Siento que a muchos jugadores les pasa, quizás no al nivel mío, pero sí pasa. En el fútbol es un tema que si no sabes controlar tus emociones puedes terminar en cualquier lado. Mi idea es ayudar en ese sentido, De buscar respuestas empecé a encariñarme con el tema y me es mucho más fácil trabajarlo", explicó el mediapunta.

Su momento más duro vino en 2014 con Unión Española. "Fue mi peor etapa en el fútbol, la primera vez en que tuve miedo de pedir la pelota. Era literalmente miedo, no quería pedir pelotas, el Coto (José Luis Sierra) me decía acércate a pedir la pelota y me tenía que hacer el larry porque no quería", recuerda.

"La cabeza agarró más terreno que antes y aún así (Sierra) me seguía poniendo y en verdad decía 'ojalá no me meta más, porque no sé llevar lo que me está pasando'. Ese semestre lo único que hacía era correr para atrás, a quitar la pelota y cuando me iba para adelante seguía con miedo. Y no se pasaba", completó Vidangossy.