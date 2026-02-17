Mucho se habló del interés de Colo Colo en contratar a Daniel Castro, una de las figuras que tiene Deportes Limache. De todas maneras, Popín finalmente se quedó en el Tomate Mecánico y tuvo una actuación estelar ante los albos en la victoria por la primera fecha.

Castro anotó un gol y regaló una asistencia a Jean Meneses en el 3-1 que el cuadro de Víctor Rivero le propinó al Cacique en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. En ese contexto, y mientras los limachinos afinan detalles para visitar a Universidad de Chile, RedGol tomó contacto con Claudio Borghi.

El Bichi contestó sin filtro y con sinceridad en sus opiniones a la pregunta de si el Eterno Campeón se farreó la opción de contratar a Castro. “Popín es un jugador que lo ha hecho muy bien, pero también tiene 31 años. No sé si es farrearse”, manifestó el enganche devenido en comentarista.

Daniel Castro le anotó un gol a O’Higgins. (Andres Pina/Photosport).

“Para mí se farrearon a Loyola”, manifestó Borghi sobre Felipe Loyola, el todoterreno centrocampista de la selección chilena que hizo un largo camino fuera del Cacique: en Fernández Vial cautivó a Huachipato, donde salió campeón y desde donde pasó a Independiente de Avellaneda. Hoy juega en el Pisa de la Serie A de Italia.

Felipe Loyola es una carta indiscutida en la Roja. (Sipa/Photosport).

Borghi dice que Colo Colo no se farreó a Daniel Castro y sí a Maximiliano Gutiérrez

Además de que Colo Colo desperdició su chance con Felipe Loyola, Claudio Borghi piensa que a diferencia de Daniel Castro, se está perdiendo el fichaje de un prometedor de Huachipato. “Se van a farrear a Maxi Gutiérrez porque Independiente lo fue a buscar antes”, dijo el Bichi.

Maximiliano Gutiérrez jugará en Independiente bajo la tutela de Gustavo Quinteros. (Manuel Lema/Photosport).

“Son jugadores jóvenes contra uno que es más experimentado”, argumentó Borghi, quien también tiene cautela en cuanto al rendimiento del equipo adiestrado por Fernando Ortiz. El Tano debe afinar detalles para visitar a O’Higgins en El Teniente de Rancagua.

Ante eso, el Bichi aseguró que “Colo Colo no encuentra el buen funcionamiento que quiere tener el entrenador. el otro día intentó de muchas maneras llegar al arco rival, pero el equipo contrario no pateó una sola vez al arco. Es difícil catalogar el partido como que pasaste por arriba si el rival no aporta nada”.

El DT de La Calera, Martín Cicotello, consuela a Camilo Moya tras perder ante Colo Colo. (Diego Martin/Photosport).

Para Borghi no tuvo mucho valor la oposición de Unión La Calera en el Monumental. “Uno verá la calidad del equipo que tiene cuando tenga rivales más arriesgados. O’Higgins ganó los primeros dos partidos, perdió y tampoco es un equipazo. Tiene un partido por Copa Libertadores, hay que ver si reserva jugadores o no. Todo es incierto”, sentenció el Bichi.

Revisa el compacto del triunfo albo ante Unión La Calera

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo llegó a seis puntos de nueve posibles y así marcha en la tabla de la Liga de Primera 2026.

