El mercado de fichajes sigue en marcha, pero cerca de terminar y, con ello, un campeón de la liga nacional sigue buscando club, luego de atravesar un inesperado giro.

Deportes Limache realizó una profunda reestructuración de cara a la nueva temporada y Gonzalo Paz, defensa de 32 años, fue uno de los jugadores que no siguió con la institución.

Ante esto, el jugador sonó con fuerza como uno de los nuevos refuerzos de Emelec de la liga ecuatoriana, pero un inesperado giro bloqueó su llegada y el futuro del jugador sigue siendo incierto.

¿Qué pasó con el fichaje de Paz a Emelec?

A finales de enero, el periodista Nicolás Ayala señaló que el argentino tenía un acuerdo con el equipo, pero que estaba a la espera de que se levante la sanción de la FIFA que les impide inscribir nuevos jugadores y contratos recién renovados.

Sin embargo, no solo ese sería un obstáculo para la llegada del jugador, sino que además se sumó otra complejidad que habría hecho que su fichaje quede descartado.

Según revela el medio Mr. OffSider, “el fichaje se iba a dar si es que Guillermo Duró continuaba como entrenador del cuadro eléctrico”, pero dado que el DT dejó el banquillo a comienzos de febrero, cambió los planes de la escuadra para contar con el jugador de Limache.

La carrera de Gonzalo Paz

El defensa argentino comenzó su carrera en Deportivo Armenio el 2013, para luego pasar a préstamo en equipos como El Linqueño, Stade Nyonnais y Barracas Central. El 2020 llegó a Sacachispas, pasando luego por Barracas Central. El 2023 se sumó a Apo Levadiakos de la Liga Griega.

Tras su paso por el extranjero, regresó a Argentina donde fichó para Atlético Tucumán, pero tras breves meses llegó al fútbol chileno donde se sumó a Deportes Limache, con quienes logró el ascenso a Primera División a finales del 2024.

