El sorprendente Deportes Limache sigue dando que hablar, donde hasta la tercera fecha de la Liga de Primera 2026 se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones.

Con el duelo contra Universidad de Chile en la mira, los jugadores y el cuerpo técnico de Víctor Rivero han sido solicitados, donde aseguran que están viviendo un sueño junto a sus hinchas.

Pero fue el propio entrenador quien profundizó en los anhelos que tienen como plantel, donde aseguran que todo lo que pueda venir por delante es un verdadero desafío.

Tanto así, que tienen que tener preocupación por la cancha, por el estilo de juego y por el cuidado de su plantel, de manera de poder mantener el trabajo que han llevado hasta este minuto.

Víctor Rivero calma pasiones con el puntero Limache. Foto: Martin Thomas/Photosport

ver también Víctor Rivero es la gran clave del Limache puntero: “Tiene buen ojo para elegir jugadores”

Víctor Rivero mira mayores desafíos con Limache

Fue en ESPN Chile donde Víctor Rivero puso sobre la mesa cómo trabaja Deportes Limache para poder estar en lo más alto, que pensar en nuevos desafíos también genera inquietud en el grupo.

Publicidad

Publicidad

“Me parece que para cualquier técnico dirigir una copa internacional es un orgullo y te valorizas como entrenador y es un lindo desafío para nosotros como cuerpo técnico, cómo lograr competir a nivel nacional e internacional”, exlicó Rivero.

“Nosotros jugamos en la peor cancha de Chile y nos hacemos fuertes, pero cómo trabajas para que los jugadores no se lesionan para llevar la intensidad en una cancha así y ese es el desafío, cómo logras desde lo físico lograr competir a mitad de semana y en los fin de semana con los viajes”, profundizó.

ver también Portero de Limache deja contundente recado a U de Chile: “Un plantel de jerarquía, pero…”

Revisa sus declaraciones:

Tweet placeholder

Publicidad