Deportes Limache es la primera gran sorpresa que tiene la Liga de Primera 2026, quienes son los únicos punteros en la tabla de posiciones, cuando ya se han jugado tres fechas.

El cuadro de Víctor Rivero suma dos triunfos, ante Colo Colo y O’Higgins, además de un empate contra Ñublense, justo el otro cuadro que no sabe de derrotas en los primeros encuentros del torneo.

Por lo mismo, en Limache se vive una revolución que ilusiona a los hinchas en el inicio de la competencia, pero donde todos apuntan que todo se debe al profesionalismo del técnico Rivero.

Así también lo entiende el portero Matías Bórquez, quien, en conversación con Redgol, se sacó los guantes para poder aplaudir lo que hace el entrenador y lo que transmite con sus jugadores.

Víctor Rivero tiene puntero a Limache y ahora chocarán ante la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

ver también Deportes Limache sueña con el estadio en su ciudad: “Sería lindo para la gente”

Víctor Rivero trae jugadores con amor propio a Limache

El portero asegura que como grupo están viviendo un sueño en el inicio del torneo, al estar en lo más alto de la Liga de Primera, lo que habla de jugadores que quieren luchar por un gran anhelo.

Publicidad

Publicidad

“El mérito es el amor propio, hay que adaptarse a muchas cosa no habituales en equipos de primera y el equipo se adapta a cualquier circunstancia y eso nos da el plus para competir de igual a igual el fin de semana”, explicó.

Pero también deja en claro que el gran plan tiene que ver con el técnico Víctor Rivero, quien ha sabido plasmar su idea y elegir a los jugadores ideal para llevar a la cancha su planificación.

“El profe tiene buen ojo para elegir jugadores, ve mucho fútbol, cada vez que tiene la oportunidad de ir a un partido va, tiene buen ojo y por eso le da resultados”, explicó.

Publicidad

Publicidad