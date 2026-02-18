La Liga de Primera 2026 apenas lleva tres fechas y Universidad de Chile ya está en crisis, porque el equipo de Francisco Meneghini no ha podido ganar ningún partido.

La U suma empates con Audax Italiano y Palestino, más una derrota con Huachipato, es por ello que el piso se le está moviendo a Paqui en el Centro Deportivo Azul.

Los azules tendrán compromisos muy duros en el corto plazo, el primero de ellos ante el líder Deportes Limache, este domingo en el estadio Nacional, donde buscan la primera alegría de la temporada.

Franco Calderón analiza el partido de la U con Limache

En la previa al partido de la U con Limache habló el defensor Franco Calderón, quien analizó al rival y lo destacó, debido a que viene de un gran arranque con dos victorias y un empate.

“Sabemos que Limache arrancó muy bien, recién van tres fechas pero nosotros tenemos la presión de ganar partido a partido porque la gente hace sentir eso”, dijo el argentino.

Franco Calderón es fijo en la defensa de la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Luego, el marcador central destacó el inicio del torneo de los tomateros, sin embargo, aseguró que trabajan para conseguir la primera victoria junto a su público en Ñuñoa.

“Ahora seguramente analizaremos a Limache. Tiene bien plantel que arrancó bien, eso es positivo para ellos. Van a venir a jugar con todo y nosotros también, porque necesitamos los puntos. Como defensa debemos estar atentos porque tenemos que mantener el cero en el arco para poder sacar todo adelante. Tenemos que ser firmes como defensa y que no nos marquen”, cerró Franco Calderón.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

