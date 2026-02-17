El Estadio Nacional se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza en la convivencia de los deportes con los recitales, en algo que ha afectado a Universidad de Chile.

Por lo mismo, en la dirigencia de Azul Azul estaban esperando una postura de la nueva ministra de Deportes del Presidente José Antonio Kast, Natalia Duco, con respecto al uso del principal recinto del país.

En ese sentido, la ex lanzadora de la bala tuvo su primer acercamiento con el tema, donde dejó en claro que la postura inicial es dar prioridad a los deportes en el recinto.

“Es un tema que lo estamos viendo hoy, sé que es un tema conflictivo y un tema que hay que definir que es el Parque Estadio Nacional y todo lo que tiene que ver con de los recitales”, comentó Duco.

Natalia Duco asume como ministra de Deportes el 11 de marzo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Los deportes sobre los recitales en el Nacional

Natalia Duco ya se reunió con el actual ministro de Deportes, Jaime Pizarro, de manera de acordar el cambio de mando para el próximo 11 de marzo, con un tema que ha sido polémico.

El uso del Estadio Nacional, utilizado en gran parte por masivos y grandes recitales ha desplazado a algunos deportes, donde incluso la U ha tenido que salir por el estado de la cancha.

“Es algo a determinar, pero les puedo adelantar que la prioridad del deporte va siempre por sobre otras cosas y que la prioridad del Parque Estadio Nacional es el centro del deporte en Chile y no puede ser de otra manera”, explicó Duco.

La futura ministra de Deportes asegura que hay que tomar consideraciones, de las cuales ya están estudiando, pero es el centro de su gestión que los deportes tengan prioridad.

“Hay que ver cómo lo logramos, cómo logramos un equilibrio, hay otros temas jurídicos y financieros que no podemos pasa por arriba y nos estamos informado, pero la prioridad la tiene el deporte sobre los conciertos”, finalizó.