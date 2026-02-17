Esta semana vuelve la Copa Conmebol Libertadores con el desarrollo de la Fase 2 del máximo certamen de clubes sudamericano. Uno de los encuentros más esperados en Chile es el que animarán O’Higgins y Bahia de Brasil, duelo que abrirá la serie en Rancagua.

Los celestes buscarán dar el primer golpe ante un rival brasileño que llega en gran momento competitivo en su liga, con dos triunfos y un empate en tres partidos en el Brasileirao, manteniendo así una racha invicta de 11 encuentros en la temporada 2026, considerando además los ocho duelos que no ha perdido por el certamen baiano.

La predicción de la IA para O’Higgins vs Bahia:

En RedGol quisimos anticiparnos a este emocionante cruce y consultamos a la inteligencia artificial para un pronóstico. Para este análisis utilizamos ChatGPT, modelo que revisó el contexto competitivo de ambos equipos, su rendimiento reciente, estadísticas de goles y la exigencia de una llave eliminatoria.

Resultado del pronóstico: la IA señala que el enfrentamiento terminará con el marcador O’Higgins 1-1 Bahia.

O’Higgins vbuscará dar el batacazo ante Bahia de Brasil. (Foto: Jorge Loyola/Photosport)

Entre los motivos para jugársela por un empate, la inteligencia artificial apunta que el partido se ve “parejo” y, aunque reconoce un ligero favoritismo para el conjunto brasileño debido a su forma actual y mayor rodaje competitivo, los rancagüinos cuentan con la ventaja de la localía —vital en este tipo de llaves de ida y vuelta—. Además, al tratarse del primer cruce, ninguno debería arriesgar de más.

Sin duda, es un enfrentamiento que promete grandes emociones desde el pitazo inicial, con dos estilos diferentes chocando en su afán de avanzar a la siguiente fase y acercarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

¿Cuándo juega O’Higgins vs. Bahia por la ida de Copa Libertadores?

El enfrentamiento entre O’Higgins y Bahia se juega este miércoles 18 de febrero desde las 19:00 horas de Chile en el Estadio Codelco El Teniente, en el duelo de ida correspondiente a la segunda fase de la Copa Libertadores.