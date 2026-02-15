Fue la falta de puntos en el Brasileirao lo que desencadenó el despido de Jorge Sampaoli de la banca del Atlético Mineiro. Dos empates y una derrota tiene el Galo en el torneo local.

La gota que rebalsó el vaso fue el empate frente al Remo, equipo que viene de ascender desde la Serie B. Las cuentas ya no daban en este 2026, pese a que el año pasado Sampaoli llegó a la final de la Copa Sudamericana, esta temporada, con diez partidos disputados, sólo conocía de dos victorias.

De esta manera, Jorge Sampaoli sigue sin poder levantar una carrera que poco a poco va perdiendo el misticismo que tuvo. Venía, anteriormente, el Rennes, equipo del que fue expulsado, también por malos resultados.

Uno que le quita responsabilidad

Pero, no todo lo que pasa en una cancha puede ser puesto sobre la responsabilidad del técnico. Los jugadores tienen mucho que decir en las malas rachas y eso fue lo que salió a asumir Hulk.

Para el delantero brasileño, hay cierta injusticia en la partida de Jorge Sampaoli del Atlético Mineiro. “Lo quieras o no, nosotros también tenemos la culpa, porque son los jugadores los que entran al campo y eso dice mucho sobre el rendimiento del equipo. Así que tenemos una gran cantidad de culpa”, enfatizó Hulk.

“Quiero pedirle perdón a Sampaoli”, remató el delantero brasileño y ex compañero de Eduardo Vargas en el Atlético Mineiro. Un lindo gesto del ex seleccionado.

¿Cómo va el Atlético Mineiro en el Brasileirao?