Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

¿Torta Opazo o Mauricio Isla? Everton ya eligió a su lateral derecho para el 2026

Ambos jugadores no fueron renovados por Colo Colo luego de la pésima temporada 2025.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Opazo e Isla quedaron libres tras salir de Colo Colo.
© PhotosportOpazo e Isla quedaron libres tras salir de Colo Colo.

Everton ha tenido un pésimo inicio de temporada y a días que cierre el libro de pases, buscaban dar con un último refuerzo. Las opciones eran Óscar Opazo y Mauricio Isla.

Los Ruleteros hace rato que se olvidaron de ser protagonistas en el fútbol chileno. En el 2025 estuvieron cerca del descenso, pero solo la derrota de Iquique en la última fecha los mantuvo en la máxima categoría. En este año, el panorama no se ve mejor.

El nuevo lateral de Everton

Durante el 2025 Colo Colo no tuvo una buena campaña y las altas expectativas generadas por el centenario terminaron transformándose en una pesada mochila, en vez de una motivación. Por esta razón, varios jugadores partieron, entre ellos Óscar Opazo y Mauricio Isla, quienes no fueron renovados.

Durante todo el mercado, ambos laterales se han mantenido libres a la espera de una oportunidad. Finalmente una apareció, ya que los defensores eran opciones a reforzar a Everton. Claro que los viñamarinos solo pueden quedarse con uno y ya eligieron.

Impactante: el sueldo hasta tres veces menor que aspira a ganar Óscar Opazo tras salir de Colo Colo

ver también

Impactante: el sueldo hasta tres veces menor que aspira a ganar Óscar Opazo tras salir de Colo Colo

De acuerdo a Radio Cooperativa, este martes 17 de febrero se realizará los exámenes Torta Opazo para ser nuevo refuerzo ruletero. De esta manera, le ganará la pulseada a Isla y dejará atrás la cesantía luego de su salida de los Albos.

La llegada de Opazo a Everton no deja de llamar la atención. El jugador de 35 años es formado en Santiago Wanderers, club del que además se declaraba hincha. Ahora cruzará la vereda, dejando en el pasado a Valparaíso y siendo nuevo vecino de Viña del Mar.

Publicidad
Opazo vuelve a la Región de Valparaíso, pero a Viña del Mar. Imagen: Photosport

Opazo vuelve a la Región de Valparaíso, pero a Viña del Mar. Imagen: Photosport

Mauricio Isla por su parte seguirá buscando un destino donde seguir con su exitosa carrera. El mercado de pases en Primera División cierra este jueves 19 de febrero, por lo que corre contra el tiempo para encontrar un equipo que confíe en su talento.

Lee también
El sueldo hasta tres veces menor que le ofrecen a Óscar Opazo
Mercado de fichajes 2026

El sueldo hasta tres veces menor que le ofrecen a Óscar Opazo

"Se ve hermoso con la Oro y Cielo": Ex albo se burla de Wanderers por Opazo
Mercado de fichajes 2026

"Se ve hermoso con la Oro y Cielo": Ex albo se burla de Wanderers por Opazo

¿Traición? Ex compañero se mete y hace sufrir a Mauricio Isla
Mercado de fichajes 2026

¿Traición? Ex compañero se mete y hace sufrir a Mauricio Isla

El veredicto de la IA para Huachipato vs. Carabobo por Copa Libertadores
Copa Libertadores

El veredicto de la IA para Huachipato vs. Carabobo por Copa Libertadores

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo