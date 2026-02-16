Everton ha tenido un pésimo inicio de temporada y a días que cierre el libro de pases, buscaban dar con un último refuerzo. Las opciones eran Óscar Opazo y Mauricio Isla.

Los Ruleteros hace rato que se olvidaron de ser protagonistas en el fútbol chileno. En el 2025 estuvieron cerca del descenso, pero solo la derrota de Iquique en la última fecha los mantuvo en la máxima categoría. En este año, el panorama no se ve mejor.

El nuevo lateral de Everton

Durante el 2025 Colo Colo no tuvo una buena campaña y las altas expectativas generadas por el centenario terminaron transformándose en una pesada mochila, en vez de una motivación. Por esta razón, varios jugadores partieron, entre ellos Óscar Opazo y Mauricio Isla, quienes no fueron renovados.

Durante todo el mercado, ambos laterales se han mantenido libres a la espera de una oportunidad. Finalmente una apareció, ya que los defensores eran opciones a reforzar a Everton. Claro que los viñamarinos solo pueden quedarse con uno y ya eligieron.

De acuerdo a Radio Cooperativa, este martes 17 de febrero se realizará los exámenes Torta Opazo para ser nuevo refuerzo ruletero. De esta manera, le ganará la pulseada a Isla y dejará atrás la cesantía luego de su salida de los Albos.

La llegada de Opazo a Everton no deja de llamar la atención. El jugador de 35 años es formado en Santiago Wanderers, club del que además se declaraba hincha. Ahora cruzará la vereda, dejando en el pasado a Valparaíso y siendo nuevo vecino de Viña del Mar.

Opazo vuelve a la Región de Valparaíso, pero a Viña del Mar. Imagen: Photosport

Mauricio Isla por su parte seguirá buscando un destino donde seguir con su exitosa carrera. El mercado de pases en Primera División cierra este jueves 19 de febrero, por lo que corre contra el tiempo para encontrar un equipo que confíe en su talento.