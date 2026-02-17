Mientras la Liga de Primera ya va por su cuarta fecha, la Segunda División Profesional alista sus últimos movimientos para el inicio de su torneo en marzo. Ahí, un ex talento de U de Chile hizo noticia por moverse de equipo.

Se trata de Fabián Carmona, mediapunta que debutó con Jorge Sampaoli en U de Chile el 2012 y que tras dar la vuelta larga por clubes nacional, jugará en el elenco nortino. El nacido en el CDA viene de Santiago City, también de la Liga 2D.

Carmona tuvo un gran torneo 2025. En el equipo donde Nicolás Castillo jugó por última vez anotó ocho tantos, jugando 20 encuentros. Por eso, a sus 31 años apunta a relanzar su carrera en Brujas de Salamanca.

Así presentaron al ex U de Chile

Con bombos y platillos, Brujas de Salamanca anunció a su flamante refuerzo. Fabián Carmona sigue en la Segunda División y buscará el ascenso a Primera B desde la tercera categoría nacional.

“¡Un refuerzo de categoría y trayectoria llega a Brujas! Fabián Carmona será otro de los protagonistas del cuadro salamanquino durante el torneo 2026″, informó el club en sus redes sociales.

El nacido en la U de Sampaoli y campeón el Apertura 2014 arriba desde el Santiago City, respaldado en una extensa carrera por clubes chilenos antes de llegar a la provincia del Choapa.

Carmona jugando un Superclásico en 2016

Tras debutar en la U de Chile, Carmona regustra pasos por equipos como La Serena, Palestino, Coquimbo Unido, Audax y San Luis. En este último jugó por última vez en una división mayor antes de arribar a la Segunda División.

